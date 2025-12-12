Prima pagină » Justiție » Scenă regizată din timpul conferinței Curții de Apel București. Publicația Recorder era înțeleasă cu judecătoarea Raluca Moroșanu și a filmat-o înainte de a întrerupe conferința de presă

Scenă regizată din timpul conferinței Curții de Apel București. Publicația Recorder era înțeleasă cu judecătoarea Raluca Moroșanu și a filmat-o înainte de a întrerupe conferința de presă

12 dec. 2025, 06:00, Justiție

Un clip video publicat tocmai de Recorder arată că publicația era înțeleasă cu judecătoarea Raluca Moroșanu, care a luat cuvântul în mod aparent neașteptat, înainte ca președinta Liana Arsenie să vorbească în conferința de presă de la Curtea de Apel București (CAB). Toată lumea care urmărea evenimentul a rămas mută, după ce o judecătoare a întrerupt conferința de presă de la CAB și a spus că susține ce a spus judecătorul Laurențiu Beșu, fost ofițer de informații în Serviciul Secret al Ministerului de Interne: ar exista presiuni politice pe judecători.

11 decembrie 2025, scrie Recorder la începutul videoclipului publicat. Este vorba de conferința de presă pe care a susținut-o conducerea CAB, după publicarea filmului Recorder în care mai mulți magistrați au spus că ar fi presiuni politice pentru a da anumite decizii pe dosarele de corupție.

Videoclipul începe cu un cadru pe judecătoarea Raluca Moroșanu, care, încruntată, își suflecă mânecile robei.

Cadrul este apoi mutat pe președinta CAB, care se așază pentru a lua cuvântul în conferință.

Cu o melodie de suspans pe fundal, Recorder scrie pe filmare: „Toată lumea se aștepta ca cei din conducerea instanței să ofere explicații cu privire la informațiile prezentate în documentarul Recorder”

Președinta se prezintă, apoi Recorder titrează: „La puțin timp după începerea conferinței, s-a produs un eveniment total neașteptat, în care judecătoarea (Raluca Moroșanu – n. red.) a înfruntat conducerea instanței chiar în fața jurnaliștilor.”

Momentul a fost „total neașteptat” pentru toți cei care au urmărit conferința. Pentru Recorder, însă, nu doar că nu a fost neașteptat, dar, așa cum arată filmarea încă de la început, momentul pare să fi fost plănuit.

Mai departe, Recorder prezintă discursul judecătoarei, câteva întrebări ale jurnaliștilor și momentul în care judecătorii CAB părăsesc sala.

AUTORUL RECOMANDĂ

Judecătoarea Raluca Moroșanu, care a acuzat că magistrații sunt “terorizați cu acțiuni disciplinare”, era cercetată la Inspecția Judiciară!

Istoricul Marius Oprea, dezvăluiri uluitoare despre fondatorul Recorder și legăturile sale cu Securitatea lui Ceaușescu

Controversa legată de judecătoarea Raluca Moroșanu: ar fi schimbat încadrarea unui milionar de la „tentativă de omor„ la „lovire”, pentru că martorii nu au cronometrat cât timp și-a ținut soția cu capul sub apă, într-un jacuzzi

„Eroina” Recorder, circ total în ședințele de judecată. Gândul publică în exclusivitate înregistrările cu controversata fostă judecătoare Panioglu care a acuzat „corupția din Justiție” după ce a fost exclusă din magistratură. Avocații, oripilați de urlete : „Doamnă judecător aveți o atitudine de a țipa la întreaga sală de când am venit în acest…Nu se poate așa ceva!”

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Mobilizare în rețeaua #Rezist. Proteste în Piața Victoriei, în frunte cu Angi Șerban și alți protestatari de meserie
20:12
Mobilizare în rețeaua #Rezist. Proteste în Piața Victoriei, în frunte cu Angi Șerban și alți protestatari de meserie
FLASH NEWS Oana Țoiu susține că România ar avea beneficii, dacă ajută Ucraina. Așa-zisele avantaje sunt „proximitatea geografică” și „economia”
19:21
Oana Țoiu susține că România ar avea beneficii, dacă ajută Ucraina. Așa-zisele avantaje sunt „proximitatea geografică” și „economia”
EXCLUSIV Judecătoarea Raluca Moroșanu, care a acuzat că magistrații sunt “terorizați cu acțiuni disciplinare”, era cercetată la Inspecția Judiciară!
18:46
Judecătoarea Raluca Moroșanu, care a acuzat că magistrații sunt “terorizați cu acțiuni disciplinare”, era cercetată la Inspecția Judiciară!
SCANDAL „Eroina” Recorder, circ total în ședințele de judecată. Gândul publică în exclusivitate înregistrările cu controversata fostă judecătoare Panioglu care a acuzat „corupția din Justiție” după ce a fost exclusă din magistratură. Avocații, oripilați de urlete : „Doamnă judecător aveți o atitudine de a țipa la întreaga sală de când am venit în acest…Nu se poate așa ceva!”
17:48
„Eroina” Recorder, circ total în ședințele de judecată. Gândul publică în exclusivitate înregistrările cu controversata fostă judecătoare Panioglu care a acuzat „corupția din Justiție” după ce a fost exclusă din magistratură. Avocații, oripilați de urlete : „Doamnă judecător aveți o atitudine de a țipa la întreaga sală de când am venit în acest…Nu se poate așa ceva!”
SCANDAL Controversa legată de judecătoarea Raluca Moroșanu: ar fi schimbat încadrarea unui milionar de la „tentativă de omor„ la „lovire”, pentru că martorii nu au cronometrat cât timp și-a ținut soția cu capul sub apă, într-un jacuzzi
16:27
Controversa legată de judecătoarea Raluca Moroșanu: ar fi schimbat încadrarea unui milionar de la „tentativă de omor„ la „lovire”, pentru că martorii nu au cronometrat cât timp și-a ținut soția cu capul sub apă, într-un jacuzzi
FLASH NEWS Daniela Panioglu răspunde șefei CAB, după prezentarea înregistrării compromițătoare: „Nu știu dacă înregistrarea avea voie să iasă în spațiul public”
16:13
Daniela Panioglu răspunde șefei CAB, după prezentarea înregistrării compromițătoare: „Nu știu dacă înregistrarea avea voie să iasă în spațiul public”
Mediafax
Horoscop 12 decembrie 2025: Ce zodii au noroc în dragoste și bani astăzi
Digi24
VIDEO Șefa Curții de Apel acuză o judecătoare din ancheta Recorder: A decontat ilegal o chirie și l-a lovit în cap cu dosarul pe un col
Cancan.ro
Rodica Stănoiu, înmormântată fără autopsie! Nimeni nu știe cauza exactă a morții
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, imagini senzuale. Cum apare în noul videoclip
Adevarul
SUA ar avea un plan secret pentru a scoate patru state membre din Uniunea Europeană. Casa Albă respinge scurgerea de informații
Mediafax
O maseuză de la un salon SPA din Cluj-Napoca, diagnosticată cu lepră
Click
De câți bani ai nevoie ca să trăiești decent în Spania. O româncă a spus cât a cheltuit în noiembrie: „O viață fără lipsuri”
Digi24
Cine este Raluca Moroșanu, judecătoarea care a întrerupt conferința de la Curtea de Apel și l-a apărat pe Laurențiu Beșu
Cancan.ro
ULTIMUL mesaj trimis de Ana, românca moartă în Tenerife. Cu cine a vorbit înainte de tragedie
Ce se întâmplă doctore
În anii ’90 era unul dintre cei mai iubiți prezentatori de știri din România. Cum arată astăzi Radu Coșarcă și cu ce se ocupă
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Campion mondial cu un monopost desenat de fani. Lando Norris a dat lovitura!
Descopera.ro
Ce dezvăluie PRIMA carte scrisă din istorie?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un bărbat!
Descopera.ro
Cine sunt oamenii care controlează cu adevărat lumea?

Cele mai noi