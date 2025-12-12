Scenă regizată din timpul conferinței Curții de Apel București. Publicația Recorder era înțeleasă cu judecătoarea Raluca Moroșanu și a filmat-o înainte de a întrerupe conferința de presă

Un clip video publicat tocmai de Recorder arată că publicația era înțeleasă cu judecătoarea Raluca Moroșanu, care a luat cuvântul în mod aparent neașteptat, înainte ca președinta Liana Arsenie să vorbească în conferința de presă de la Curtea de Apel București (CAB). Toată lumea care urmărea evenimentul a rămas mută, după ce o judecătoare a întrerupt conferința de presă de la CAB și a spus că susține ce a spus judecătorul Laurențiu Beșu, fost ofițer de informații în Serviciul Secret al Ministerului de Interne: ar exista presiuni politice pe judecători.

11 decembrie 2025, scrie Recorder la începutul videoclipului publicat. Este vorba de conferința de presă pe care a susținut-o conducerea CAB, după publicarea filmului Recorder în care mai mulți magistrați au spus că ar fi presiuni politice pentru a da anumite decizii pe dosarele de corupție.

Videoclipul începe cu un cadru pe judecătoarea Raluca Moroșanu, care, încruntată, își suflecă mânecile robei.

Cadrul este apoi mutat pe președinta CAB, care se așază pentru a lua cuvântul în conferință.

Cu o melodie de suspans pe fundal, Recorder scrie pe filmare: „Toată lumea se aștepta ca cei din conducerea instanței să ofere explicații cu privire la informațiile prezentate în documentarul Recorder”

Președinta se prezintă, apoi Recorder titrează: „La puțin timp după începerea conferinței, s-a produs un eveniment total neașteptat, în care judecătoarea (Raluca Moroșanu – n. red.) a înfruntat conducerea instanței chiar în fața jurnaliștilor.”

Momentul a fost „total neașteptat” pentru toți cei care au urmărit conferința. Pentru Recorder, însă, nu doar că nu a fost neașteptat, dar, așa cum arată filmarea încă de la început, momentul pare să fi fost plănuit.

Mai departe, Recorder prezintă discursul judecătoarei, câteva întrebări ale jurnaliștilor și momentul în care judecătorii CAB părăsesc sala.

