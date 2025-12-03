Un livrator de mâncare a rămas fără loc de muncă din cauză că aplicația pe care o folosea zilnic nu îi mai recunoștea chipul

Tehnologia poate da și bătăi de cap. Un livrator de mâncare din Marea Britanie a rămas fără loc de muncă, după ce aplicația pe care o folosea în activitatea sa nu i-a mai recunoscut chipul.

Adam Stockley, în vârstă de 35 de ani, a fost suspendat definitiv de pe o platformă online de livrări din cauza unei erori a software-ului de recunoaștere facială. Problemele au apărut atunci când sistemul, care presupune realizarea unei fotografii în timp real pentru scanarea feței, nu l-a mai identificat după ce acesta și-a tuns barba, scrie „Metro”.

Contul lui a fost dezactivat de trei ori în ultimele luni, însă de fiecare dată i s-a permis să revină pe platformă după ce a depus o cerere de reexaminare. Doar că, În noiembrie, problemele s-au agravat și Adam a fost blocat:

„Mi-am tuns barba și problema s-a agravat. Pur și simplu nu am fost recunoscut, nici măcar o dată”, a declarat bărbatul pentru sursa menționată.

Adam lucra de șapte ani pentru această platformă, livrând mâncare și produse alimentare de la restaurante, fast-fooduri, magazine și supermarketuri direct la ușile clienților, însă acum este îngrijorat de situația sa financiară.

El i-a acuzat pe angajatori că își neglijează livratorii și că nu au tratat corespunzător problema apărută:

„Tocmai mi-am tuns barba. Nu e ca și cum aș fi mâncat multă mâncare și m-am îngrășat sau ceva de genul. Am exact aceeași față. Este imposibil ca un om să se fi uitat la cererea mea și să o fi respins”, a spus el. Adam susține că a încercat cu disperare că ia legătura cu reprezentanții firmei, însă spune că a fost ignorat sau păcălit: „Dacă ar fi fost un om care să verifice, m-ar fi recunoscut… Este clar că sunt aceeași persoană”, a mărturisit el.

În replică, platforma de livrare a spus că investighează „urgent” cazul lui și a insistat că tehnologia aplicației de recunoaștere facială este capabilă să se adapteze la schimbările de aspect.

