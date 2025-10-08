Prima pagină » Actualitate » AUR cere demisia stăpânului Codului Roșu. „Statul condus de Raed Arafat funcționează prin frică, nu prin competență”

AUR cere demisia stăpânului Codului Roșu. „Statul condus de Raed Arafat funcționează prin frică, nu prin competență"

08 oct. 2025, 14:37, Actualitate
AUR cere demisia stăpânului Codului Roșu. „Statul condus de Raed Arafat funcționează prin frică, nu prin competență”

Alianța pentru Unirea Românilor solicită demisia de urgență a șefului Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, și îl acuză că a transformat sistemul de urgență într-un instrument de panică și manipulare publică.

Formațiunea susține că, prin modul de gestionare a alertelor și avertizărilor meteo, autoritățile întrețin o stare permanentă de teamă în rândul populației.

„Guvernare prin frică, nu prin competență”

Liderul deputaților AUR, Mihai Enache, a criticat dur activitatea lui Raed Arafat, afirmând că „România trăiește sub teroarea alarmelor și a fricii”.

„Românii au fost din nou supuși unui spectacol grotesc de panică națională orchestrată între autorități și presa de sistem. Emiterea codului roșu și avalanșa de știri alarmiste au demonstrat că statul condus de Raed Arafat funcționează prin frică, nu prin competență”, a declarat Enache.

Deputatul consideră că sistemul de urgență a fost transformat într-un mecanism de panică permanentă, în care populația este „ținută sub tensiune” prin alerte și mesaje repetate.

AUR acuză „haosul din sistemul de urgență”

Enache a amintit și greșelile din timpul pandemiei. Îl acuză pe Raed Arafat că se menține în funcție „în ciuda numeroaselor eșecuri”.

„În pandemie a fost arhitectul unei politici de teroare, iar acum continuă scenariul cu alerte peste alerte, mesaje transmise haotic și populație speriată fără motiv real”, a afirmat liderul AUR.

Potrivit formațiunii, sistemul de alertă publică și-a pierdut credibilitatea din cauza numeroaselor mesaje considerate inutile sau exagerate, transmise uneori după ce fenomenele s-au produs deja.

„România nu mai are nevoie de frică, ci de responsabilitate”

AUR cere demisia imediată a șefului DSU. Formațiunea politică îl acuză că a compromis încrederea cetățenilor în instituțiile de urgență.

„Ne avertizează după ce fenomenele s-au produs, iar când trimite alerte preventive, acestea anunță dezastre care nu mai vin niciodată. România nu mai are nevoie de frică, ci de responsabilitate și adevăr”, a subliniat Mihai Enache.

Partidul avertizează că neîncrederea tot mai mare în sistemul RoAlert ar putea avea efecte grave în caz de dezastre reale, precum un cutremur major.

„Câte RoAlert-uri false și avertizări de decor mai pot fi transmise până când sistemul își va pierde complet credibilitatea?”, a adăugat liderul deputaților AUR.

Breaking News: Toamna plouă. Ciclonul care nu a mai venit a lăsat în urmă doar școlile închise și un cod roșu de isterie. Diferența dintre ce ați văzut la TV și ce s-a întâmplat în realitate

Andreea Esca își pune cenușă în cap după ALERTA de CICLON și-l ceartă pe Busu: „Nu mi-e mie rușine de toți oamenii pe care i-am panicat de moarte pentru ploicica asta?!”

