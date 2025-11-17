Prima pagină » Actualitate » AUR contestă la CCR propunerile pentru TVR și Radio: „Vocea suveraniștilor a fost călcată în picioare”. Plângerea ajunge în noaptea asta la CCR

AUR contestă la CCR propunerile pentru TVR și Radio: „Vocea suveraniștilor a fost călcată în picioare”. Plângerea ajunge în noaptea asta la CCR

Bianca DogaruLuiza Dobrescu
17 nov. 2025, 21:21, Actualitate

Criză politică în Parlament după votul pentru conducerea TVR și RRA. AUR anunță că va sesiza Curtea Constituțională chiar în această noapte și acuză Coaliția de guvernare că a încălcat legea și a „anulat vocea a milioane de români”.

Mihail Neamțu, vicepreședintele AUR, a declarat pentru Gândul că votul prin care au fost validați cei 13 membri în consiliile de administrație ale TVR și RRA reprezintă „un abuz în serviciu comis cu bună știință”.
„Vocea suveraniștilor a fost călcată în picioare. Un abuz ca de atâtea ori în Parlamentul României. Vocea poporului nu mai este respectată. AUR are aproape 20% în Parlament și peste 40% în sondaje, iar noi am primit același număr de locuri ca UDMR, care are 5%. Dacă asta e normalitate, atunci vorbim despre o altă aritmetică, confecționată de guvernanți”, a spus Mihail Neamțu.
El acuză coaliția că a ignorat articolul 19 din legea care reglementează funcționarea TVR, „unde se spune clar că mandatele se atribuie în funcție de configurația politică și ponderea reală din Parlament.”
„Titi Dincă e profesionist, 35 de ani în televiziune. Noi n-am propus politruci. Dar a fost eliminat doar pentru că venea din partea AUR. A fost pedepsit pe nedrept. Unde e meritocrația? Unde e respectul pentru cariera profesională? Astăzi, PSD și USR au călcat în picioare meritocrația care ar fi putut salva România”, a spus Neamțu.
Acesta susține că plângerea constituțională este deja redactată și că va ajunge în noaptea asta la Curtea Constituțională.
„Colegii mei redactează sesizarea. În noaptea aceasta va ajunge la CCR”, a precizat Neamțu.
Surse foto: Mediafax foto
