22:19
Criză politică în Parlament după votul pentru conducerea TVR și RRA. AUR anunță că va sesiza Curtea Constituțională chiar în această noapte și acuză Coaliția de guvernare că a încălcat legea și a „anulat vocea a milioane de români”.
„Vocea suveraniștilor a fost călcată în picioare. Un abuz ca de atâtea ori în Parlamentul României. Vocea poporului nu mai este respectată. AUR are aproape 20% în Parlament și peste 40% în sondaje, iar noi am primit același număr de locuri ca UDMR, care are 5%. Dacă asta e normalitate, atunci vorbim despre o altă aritmetică, confecționată de guvernanți”, a spus Mihail Neamțu.
„Titi Dincă e profesionist, 35 de ani în televiziune. Noi n-am propus politruci. Dar a fost eliminat doar pentru că venea din partea AUR. A fost pedepsit pe nedrept. Unde e meritocrația? Unde e respectul pentru cariera profesională? Astăzi, PSD și USR au călcat în picioare meritocrația care ar fi putut salva România”, a spus Neamțu.
„Colegii mei redactează sesizarea. În noaptea aceasta va ajunge la CCR”, a precizat Neamțu.