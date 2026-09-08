Surse. Liderii UDMR au avut discuţii cu Nicuşor Dan despre numirea lui Luca Niculescu ca premier. Nominalizatul spune că n-a primit nicio propunere

Numele lui Luca Niculescu este vehiculat tot mai des în discuţiile lui Nicuşor Dan cu diverşi lideri ai partidelor din fosta coaliţie de guvernare.

A venit rândul celor de la UDMR să declare, pe surse, că secretarul de stat în Ministerul Afacerilor Externe ar reprezenta una dintre variantele de premier luate în calcul de preşedinte.

Numele a fost vehiculat în cadrul unei discuţii care a avut loc săptămâna trecută între Nicuşor Dan şi liderii maghiarilor din România.

Asta în contextul în care Luca Niculescu, întrebat de Gândul despre o astfel de ofertă, a declarat că „singurele propuneri avute au fost participarea în guvernul domnului Tomac(n.r Eugen) şi apoi în cel al domnului Veştea(n.r Adrian).”

Surse din UDMR mai spun că PNL ar trebui să depăşească bariera unui guvern din care să nu facă parte şi PSD, pentru că, altfel, „stă Bolojan până în 2028.”

O altă variantă ar fi aceea a unui tehnocrat agreat de toate formaţiunile politice. Altfel, dacă se doreşte un guvern învestit cât mai repede, şi cu vot PNL, ar fi mai bine ca premierul să fie din afara PSD.

Practic, este valabilă şi varianta în care PNL să voteze învestirea noului guvern, fără o susţinere ulterioară, mai spun aceleaşi surse.