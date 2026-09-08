Comisiile de specialitate din Camera Deputaților și Senat se reunesc miercuri pentru a analiza modul în care autoritățile au gestionat atacul cibernetic care a afectat Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), scrie Agerpres.

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Ședința comună este programată de la ora 13:00, la Camera Deputaților, și a fost convocată de președintele Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor din Camera Deputaților, Radu Mihaiu, împreună cu președintele Comisiei pentru comunicații, tehnologia informației și inteligență artificială din Senat, Ciprian Rus.

Reprezentanții autorităților, invitați la discuțiile din Parlament

Parlamentarii vor să afle care au fost cauzele incidentului, ce măsuri au fost adoptate după producerea atacului și cum au fost împărțite responsabilitățile între instituțiile implicate în gestionarea situației.

La discuții sunt așteptați reprezentanți ai ANCPI, Autorității pentru Digitalizarea României, Serviciului de Telecomunicații Speciale, Centrului Național Cyberint, Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și Directoratului Național de Securitate Cibernetică.

Comisiile din Parlament vor să afle cauzele incidentului

Conducerile celor două comisii au solicitat instituțiilor participante să prezinte informații privind cauzele incidentului, intervențiile realizate până în prezent și responsabilitățile asumate în timpul gestionării crizei.

Dezbaterea are loc în contextul în care parlamentarii urmăresc să clarifice modul în care a fost administrat incidentul de securitate informatică și reacția autorităților competente.