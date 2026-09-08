Prima pagină » Actualitate » Scandal într-o școală din Bușteni. Copilul unui consilier S.O.S., agresat fizic de diriginte. Profesorul recunoaște: „Elevul m-a provocat, a fost reacție instinctivă”

Scandal într-o școală din Bușteni. Copilul unui consilier S.O.S., agresat fizic de diriginte. Profesorul recunoaște: „Elevul m-a provocat, a fost reacție instinctivă”

Nicolae Oprea
Scandal într-o școală din Bușteni. Copilul unui consilier S.O.S., agresat fizic de diriginte. Profesorul recunoaște: „Elevul m-a provocat, a fost reacție instinctivă”
Galerie Foto 4
Florin Bucur, consilier local Bușteni
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Este scandal la Școala Gimnazială ,,Nestor Urechia” din orașul Bușteni, Prahova, acolo unde un elev de clasa a VII-a, al cărui tată este consilier local din partea S.O.S. România, a fost agresat fizic de către profesorul de matematică. În exclusivitate pentru Gândul, dirigintele recunoaște incidentul și spune că și-a cerut transferul la altă școală.

Incidentul a avut loc în luna iunie, dar a ieșit la iveală luni, la începutul noului an școlar, când tatăl elevului agresat a constatat că profesorul de matematică încă predă la școala din Bușteni.

„Am fost șocat să văd că acest profesor încă mai predă la școala din Bușteni, după ce mi-a bătut copilul. S-a întâmplat în iunie, iar totul este surprins pe camerele video. Băiatul meu a primit o palmă peste față, iar martori au fost alți doi minori, care au văzut totul. Am făcut plângere la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sinaia, pentru purtare abuzivă, loviri și alte violențe, dar ancheta încă nu s-a finalizat. Totul a plecat de la o acadea cu care se jucau pe holul școlii”, a dezvăluit pentru Gândul Florin Bucur, care este consilier S.O.S. în cadrul Consiliului Local Bușteni.

Tatăl elevului bătut este și membru al Comisiei de Învățământ Bușteni

Ca o ironie, Bucur face parte și din comisia de învățământ din cadrul CL Bușteni.

Contactat de către Gândul, profesorul Gheorghiță Bumbăcea recunoaște incidentul.

„Nu neg că l-am lovit, dar am fost provocat de acest băiat. A fost o reacție instinctivă, pentru că a aruncat cu piciorul spre mine un obiect dur care a lovit peretele și a provocat un zgomot teribil. Asta a fost. Dar nu a fost chiar o palmă”, a declarat, pentru Gândul, profesorul de matematică acuzat de agresiune și loviri.

Profesorul agresiv și-a cerut transferul

Gheorghiță Bumbăcea spune că și-a cerut transferul la o altă unitate școlară.

„Cu siguranță o să plec din această școală. Iar informațiile că aș fi avut și alte incidente sunt false. Dar în ceea ce privește acest elev, Bucur, eu l-am salvat în trecut să nu i se scadă nota la purtare, eu fiind dirigintele lui”, mai spune dascălul care mai are 6 ani până la pensie.

În prezent, elevul agresat refuză să intre la orele predate de Bumbăcea.

„Normal că fiului meu îi este teamă să mai intre la orele acestui profesor. Eu am vrut să semnalez acest caz revoltător luni, la începerea anului școlar, dar mai mulți părinți i-au luat partea profesorului și mi-au transmis că aș strica festivitatea de deschidere a școlii”, a mai declarat Florin Bucur pentru Gândul.

Comentarii 2

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Ședinţă de criză la Comandamentul Energetic. Centrala de la Cernavodă rămâne închisă până în octombrie. Bușoi: Rămânem în alertă
18:07
Ședinţă de criză la Comandamentul Energetic. Centrala de la Cernavodă rămâne închisă până în octombrie. Bușoi: Rămânem în alertă
ACUZAȚII Scandal la Școala de Poliție din Câmpina. Profesor acuzat de o elevă că a pupat-o pe obraz și a luat-o de gât
17:35
Scandal la Școala de Poliție din Câmpina. Profesor acuzat de o elevă că a pupat-o pe obraz și a luat-o de gât
NEWS ALERT Alertă extremă de drone în 5 județe. Două aeronave F-18 au fost deja ridicate de la sol
17:16
Alertă extremă de drone în 5 județe. Două aeronave F-18 au fost deja ridicate de la sol
FLASH NEWS AUR anunță că proiectul pentru reducerea numărului de parlamentari la 300 va intra în dezbaterea comisiilor. Mesajul transmis de George Simion
17:10
AUR anunță că proiectul pentru reducerea numărului de parlamentari la 300 va intra în dezbaterea comisiilor. Mesajul transmis de George Simion
DECIZIE PNL își sancționează parlamentarii care au ignorat decizia partidului și au votat pentru învestirea Guvernului Veștea. Ce liberali își pierd funcțiile din Camera Deputaților
16:33
PNL își sancționează parlamentarii care au ignorat decizia partidului și au votat pentru învestirea Guvernului Veștea. Ce liberali își pierd funcțiile din Camera Deputaților
ANCHETĂ Comisiile IT din Parlament verifică miercuri modul în care a fost gestionat atacul cibernetic asupra ANCPI
16:25
Comisiile IT din Parlament verifică miercuri modul în care a fost gestionat atacul cibernetic asupra ANCPI
Mediafax
Ce gătim de Sfânta Maria? 7 rețete rapide și ieftine
Digi24
Scandal la INML făcut de rudele lui Costeluş de la Clejani, mort acum câteva zile. Jandarmii și trupele SAS, la fața locului
Cancan.ro
Prințul Marco a scos artileria grea și îl atacă pe Speak: 'Să vorbim despre suma pe care ai primit-o și...
Prosport.ro
Carmen Negoiță, imagini în costum de baie alături de prietena ei, Dana Săvuică: „Două femei mature, care împărtăşec pasiuni comune”
Adevarul
Rusia vorbește despre „începutul unui război real”. Expert: Moscova testează limitele Occidentului prin tactica „feliei de salam”
Mediafax
Harta industriei de armament din România | Cine produce arme, muniție și blindate și unde ajung miliardele
Click
Jurnalista Sorina Matei, noua șefă interimară a TVR. Cine preia conducerea Radioului Public
Digi24
Reacția lui Harry și Meghan după mesajul regelui Charles privind statutul lor în Familia Regală
Cancan.ro
Înmormântarea lui Costeluș de la Clejani, amânată pe termen nedeterminat? Scandal la INML, cu intervenția autorităților
Ce se întâmplă doctore
Lucruri neștiute despre Bianca Iotu de la Insula Iubirii 2026! Cum a ajuns să participe, de fapt, la show-ul de la Antena 1, alături de iubitul ei Remi
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Noua Dacia Spring nu va mai fi produsă în China. Unde se mută producția, dar nu în România
Descopera.ro
Pământul are o nouă hartă! Cum au fost aranjate continentele?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Ești exagerat de frumoasă, cu ce te ocupi?
Descopera.ro
Ce înseamnă cu adevărat „inversarea îmbătrânirii” și cum vor cercetătorii să o facă?
Mediafax Italia
Plajele de nisip care AU APĂRUT peste noapte! Localnicii nu mai știu ce să creadă!
Mediafax Spania
Unde este mai ușor să te angajezi în 2026? Ghidul pieței muncii și domeniile „Zonă Verde”
INEDIT În 1934, un tată din Arizona a început să adune obiectele aruncate de alții, pentru a-i lăsa o moștenire fiicei sale. Ce s-a întâmplat după 11 ani
18:11
În 1934, un tată din Arizona a început să adune obiectele aruncate de alții, pentru a-i lăsa o moștenire fiicei sale. Ce s-a întâmplat după 11 ani
EXCLUSIV Secretul ajutor pentru Ucraina. Cioroianu: Nimeni din statul român, vă garantez, nu îl știe exact
17:52
Secretul ajutor pentru Ucraina. Cioroianu: Nimeni din statul român, vă garantez, nu îl știe exact
FLASH NEWS Un cetățean azer a fost arestat în Republica Moldova pentru spionaj în favoarea Rusiei. Ce anunță autoritățile de la Chișinău
17:49
Un cetățean azer a fost arestat în Republica Moldova pentru spionaj în favoarea Rusiei. Ce anunță autoritățile de la Chișinău
ENERGIE BNS cere Parlamentului o comisie de anchetă pentru situația din sectorul energetic
17:33
BNS cere Parlamentului o comisie de anchetă pentru situația din sectorul energetic
VIDEO Elicopter al serviciului „Flying Doctor”, prăbușit în Malaezia. Toate cele cinci persoane aflate la bord au decedat
17:30
Elicopter al serviciului „Flying Doctor”, prăbușit în Malaezia. Toate cele cinci persoane aflate la bord au decedat
FLASH NEWS Regatul Unit, alături de Canada și alte zece țări europene interzic importurile din așezările ilegale din Cisiordania. „Guvernul britanic este de acord că există o epurare etnică a palestinienilor”
17:20
Regatul Unit, alături de Canada și alte zece țări europene interzic importurile din așezările ilegale din Cisiordania. „Guvernul britanic este de acord că există o epurare etnică a palestinienilor”

Cele mai noi

Trimite acest link pe