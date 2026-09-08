Este scandal la Școala Gimnazială ,,Nestor Urechia” din orașul Bușteni, Prahova, acolo unde un elev de clasa a VII-a, al cărui tată este consilier local din partea S.O.S. România, a fost agresat fizic de către profesorul de matematică. În exclusivitate pentru Gândul, dirigintele recunoaște incidentul și spune că și-a cerut transferul la altă școală.

Incidentul a avut loc în luna iunie, dar a ieșit la iveală luni, la începutul noului an școlar, când tatăl elevului agresat a constatat că profesorul de matematică încă predă la școala din Bușteni.

„Am fost șocat să văd că acest profesor încă mai predă la școala din Bușteni, după ce mi-a bătut copilul. S-a întâmplat în iunie, iar totul este surprins pe camerele video. Băiatul meu a primit o palmă peste față, iar martori au fost alți doi minori, care au văzut totul. Am făcut plângere la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sinaia, pentru purtare abuzivă, loviri și alte violențe, dar ancheta încă nu s-a finalizat. Totul a plecat de la o acadea cu care se jucau pe holul școlii”, a dezvăluit pentru Gândul Florin Bucur, care este consilier S.O.S. în cadrul Consiliului Local Bușteni.

Tatăl elevului bătut este și membru al Comisiei de Învățământ Bușteni

Ca o ironie, Bucur face parte și din comisia de învățământ din cadrul CL Bușteni.

Contactat de către Gândul, profesorul Gheorghiță Bumbăcea recunoaște incidentul.

„Nu neg că l-am lovit, dar am fost provocat de acest băiat. A fost o reacție instinctivă, pentru că a aruncat cu piciorul spre mine un obiect dur care a lovit peretele și a provocat un zgomot teribil. Asta a fost. Dar nu a fost chiar o palmă”, a declarat, pentru Gândul, profesorul de matematică acuzat de agresiune și loviri.

Profesorul agresiv și-a cerut transferul

Gheorghiță Bumbăcea spune că și-a cerut transferul la o altă unitate școlară.

„Cu siguranță o să plec din această școală. Iar informațiile că aș fi avut și alte incidente sunt false. Dar în ceea ce privește acest elev, Bucur, eu l-am salvat în trecut să nu i se scadă nota la purtare, eu fiind dirigintele lui”, mai spune dascălul care mai are 6 ani până la pensie.

În prezent, elevul agresat refuză să intre la orele predate de Bumbăcea.

„Normal că fiului meu îi este teamă să mai intre la orele acestui profesor. Eu am vrut să semnalez acest caz revoltător luni, la începerea anului școlar, dar mai mulți părinți i-au luat partea profesorului și mi-au transmis că aș strica festivitatea de deschidere a școlii”, a mai declarat Florin Bucur pentru Gândul.