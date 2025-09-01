AUR și POT vor comisie parlamentară care să afle de la cei din SRI, SIE, AEP, BEC, MAE, MAI de ce s-au anulat alegerile din 2024

Membrii AUR și POT vor comisie parlamentară care să afle de ce s-au anulat alegerile prezidențiale din 2024. În acest mod, reprezentanții formațiunilor politice cred că demersul este „esențial pentru apărarea democrației constituționale și a statului de drept.”

„Românii au dreptul să știe de ce votul lor a fost anulat” informează cei de la AUR și POT care cer constituirea unei comisii de anchetă care să afle de ce s-au anulat alegerile prezidențiale din 2024.

Politicienii spun că au inițiat acest demers în urma faptului că „partidele sistemului și Nicușor Dan au promis că vor lămuri acest abuz, că vor desecretiza documentele care au stat la baza acestei decizii, însă niciun demers nu a fost făcut.”

„Ceea ce este evident pentru majoritatea covârșitoare a cetățenilor români este faptul că anularea alegerilor a urmărit un scop politic clar: împiedicarea accesului la funcția supremă în stat a unui candidat incomod pentru sistem”, informează AUR.

Reprezentanții celor două partide detaliază și care vor fi prerogativele acestei comisii parlamentare de anchetă.

„Comisia parlamentară va avea misiunea de a investiga obiectiv și complet circumstanțele care au dus la anularea alegerilor și de a stabili responsabilități politice și instituționale. În plus, comisia va audia reprezentanți ai instituțiilor cu rol în organizarea scrutinului: SRI, SIE, AEP, BEC, MAE, MAI și alte structuri cu atribuții directe, astfel încât românii să aibă răspunsurile pe care le așteaptă. La finalul activității, comisia va întocmi un raport în care va evalua efectele anulării asupra dreptului constituțional al cetățenilor de a alege și de a fi aleși. Raportul va include propuneri de măsuri legislative, administrative sau disciplinare, dar și sesizări către instituțiile abilitate, acolo unde este cazul”, mai spun cei de la AUR, într-un comunicat.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Florin Călinescu: Când vorbești lucruri de țară, trebuie să vorbești ca Ștefan cel Mare. Georgescu a fost FURAT. Și Lasconi!

Liderul europarlamentarilor AUR cere DEMISIA tuturor judecătorilor CCR care au anulat alegerile prezidențiale, după declaraţiile Iulianei Scântei