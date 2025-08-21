Florin Călinescu: Când vorbești lucruri de țară, trebuie să vorbești ca Ștefan cel Mare. Georgescu a fost FURAT. Și Lasconi!

Florin Călinescu se plânge că politicienii actuali nu sunt deloc patrioți.

„Este inadmisibil. Când vorbești de lucruri de țară trebuie să vorbești ca Ștefan cel Mare. Era și mic. Sus pe cal!”.

Despre Călin Georgescu, fostul realizator de emisiuni de la PRO TV admite că a fost „furat” prin anularea alegerilor prezidențiale și interzicerea participării sale la reluarea scrutinului din mai.

„Nu știu ce zice Georgescu, dar omul a fost furat. Și Lasconi. Și banii cheltuiți”.

În privința lui Nicușor Dan, Florin Călinescu a spus:

„Întorcându-mă la președintele tău, eu nu l-am ales, deci face orice altceva……”.

„Faptele planetare. Vino tu la mine în Alaska care a fost a ta. Nu contează Europa. Dacă nu te duci dimineața, la prânz și seara la Washington….. Nicușor pare un homeless. El trebuia a doua zi să stea legat cu lanțuri de gard. Deci, România dacă nu înțelege politică, nu înțelege cine o conduce la ora asta. Nu putem să ne dăm cu Rusia, cu China, că ne sancționează. Pentru că necunoscând istorie, Nicușor Dan este acaparat de Soroș. Mai bun a fost președintele Croației care și-a vândut avioanele, mașinile, și-a tăiat salariul”.

