Liderul europarlamentarilor AUR cere DEMISIA tuturor judecătorilor CCR care au anulat alegerile prezidențiale, după declaraţiile Iulianei Scântei

Adrian Axinia (ECR), liderul europarlamentarilor AUR, solicită demisia tuturor judecătorilor CCR care au decis anularea alegerilor prezidențiale, după declaraţiile Iulianei Scântei în care aceasta a încercat să justifice decizia Curții Constituționale din 6 decembrie 2024. Potrivit eurodeputatului AUR, afirmaţiile Laurei Scântei reprezintă dovada clară că acea hotărâre a fost deopotrivă neconstituţională şi nedemocratică, luată la comandă politică şi având ca suport nişte „referate” ale serviciilor secrete asumate sub antetul Consiliului Suprem de Apărare a Ţării (CSAT).

„Iulia Scântei este genul de politruc ajuns la CCR, care a uitat să-şi dea jos haina politică. Din tot interviul, înţelegem foarte clar că nu au fost probe ale intervenţiei aşa-zisului actor statal în alegerile din România şi că judecătorii au luat o hotărâre politică în orb. Problema este că, din cauza acestei decizii a Curţii Constituţionale, România nu a fost primită în programul Visa Waiver, Departamentul de Stat al SUA a consemnat anularea alegerilor ca un recul democratic şi o încălcare a drepturilor omului, iar ţara noastră a ajuns pe ultimul loc din UE în clasamentul indicelui global al democraţiei. Având în vedere că Iulia Scântei recunoaşte cu seninătate că nu a avut alte dovezi când a luat hotărârea, demisia sa din funcţie și a judecătorilor CCR Elena-Simina Tănăsescu, Cristian Deliorga, Gheorghe Stan, Mihaela Ciochină, Dimitrie-Bogdan Licu, trebuie să se producă urgent. Este un gest de minimă igienă democratică având în vedere că România a devenit paria pe scena politică internaţională, inclusiv la Bruxelles discutându-se despre petrecută în ţara noastră”, a declarat Adrian Axinia.

Laura-Iuliana Scântei, judecător la Curtea Constituțională a României, a explicat marți la Râșnov, în cadrul unei dezbateri, cum s-a ajuns la anularea alegerilor, întrebarea fiindu-i adresată din public. Ea a vorbit mai bine de 20 de minute care sunt atribuțiile CCR și cum au decurs pașii atunci când Curtea a fost solicitată să intervină pentru a da un verdict, iar ulterior de ce s-a ajuns la anularea alegerilor prezidențiale.

„Din documentele CSAT, care arătau cum campania electorală a fost viciată, noi nu am sancționat și îmi pare rău că CCR nu a găsit prilejul de a explica oamenilor și poate de a ne cere scuze, niciun alegător pentru cum a votat, ci pentru faptul că un competitor nu a respectat niște acte normative obligatorii”, a mai spus judecătoarea.

AUR a reamintit faptul că Laura-Iuliana Scântei a mai acordat un interviu în 8 octombrie 2024 explicându-şi opinia separată în cazul interzicerii candidaturii Dianei Şoşoacă.

„Atunci, «PeNeLista» Scântei susţinea că «CCR nu are competenţa de a analiza comportamentul şi opiniile candidaţilor la prezidenţiale». Totuşi, după aceea, Scântei a votat şi ea pentru interzicerea candidaturilor lui Călin Georgescu şi Dianei Şoşoacă în martie 2025”, arată AUR, parte a Grupului Conservatorilor şi Reformiştilor (ECR) din Parlamentul European.

În consecință, Adrian Axinia a declarat că va discuta inclusiv cu reprezentanţii Comisiei Europene privind necesitatea reformării Curţii Constituţionale a României.

„Este clară nevoia reformării Curţii Constituţionale a României. Pe de o parte, procesul de selecţie nu trebuie să mai fie unul politic, ci el trebuie derulat de instituţiile din Justiţie. Pe de altă parte, trebuie impuse criterii clare: viitorii judecători CCR să fi fost minimum 15 ani judecători la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Nu în ultimul rând, trebuie restrânse competenţele CCR în ceea ce priveşte validarea sau invalidarea candidaturilor şi a alegerilor, altfel există riscul acestei degradări democratice. Intenţionez să port o corespondenţă în acest sens cu reprezentanţii Comisiei Europene, ca să nu ne trezim apoi că ţipă cineva că vrem noi să desfiinţăm Curtea Constituţională. Va fi un proces transparent în care vom explica argumentat ce vrem să facem”, a adăugat europarlamentarul AUR/ECR.

Foto: Facebook / Adrian Axinia

