Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), solicită înființarea unei Comisii parlamentare de anchetă pentru investigrarea circumstanțelor, cauzelor și responsabilităților legate de explozia care s-a produs în imobilul din Calea Rahovei.

Reprezentații partidului cer Parlamentului să investigheze cum s-a produs evenimentul tragic de la imobilul din cartierul Calea Rahovei din Capitală. De asemenea, AUR vrea ca responsabilii pentru deflagrația blocului să fie trași la răspundere. Într-o postare live pe pagina de Facebook, un reprezenant al partidului spune că „sub această conducere, aceeași de 35 de ani, românii nu mai au încredere.”

De asemenea, de la ora 16, partidul lui George Simion va dezbate moțiunea simplă de cenzură, depusă împotriva ministrului agriculturii. Moțiunea, spun oficialii AUR, a fost depusă de agricultorii, fermierii și de micii producători, nu de membrii partidului.

