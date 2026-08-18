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Fostul primar din Rădăuți a cerut să îi fie plătite salariile restante din perioada suspendării, după achitarea într-un dosar de corupție

Fostul primar din Rădăuți a cerut să îi fie plătite salariile restante din perioada suspendării, după achitarea într-un dosar de corupție
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Fostul primar al municipiului Rădăuți, Aurel Olărean, a cerut Primăriei plata salariilor restante pentru aproape doi ani. Este vorba despre perioada în care a fost suspendat din funcție în urma unei hotărâri judecătorești definitive. El a fost achitat într-un dosar de corupție început acum 10 ani.

Astfel, Aurel Olărean a dat Primăriei 30 de zile pentru plata sumelor restante. În caz contrar, fostul edil spune că va apela la un executor judecătoresc. Solicitarea a fost transmisă pe 14 august 2026 primarului Bogdan Andrei Loghin și Camerei de Conturi Suceava. Olărean spune că vrea să evite costurile suplimentare pentru bugetul local generate de o eventuală executare silită.

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Fostul primar din Rădăuți a cerut să îi fie plătite salariile restante din perioada suspendării, după achitarea într-un dosar de corupție

Fostul primar din Rădăuți, Aurel Olărean. Sursă foto: Facebook

Fostul primar din Rădăuți a cerut plata integrală a salariilor restante

Aurel Olărean a solicitat plata integrală a salariilor restante. Sumele ar urma să fie actualizate cu rata inflației și dobânda legală, calculată de la data la care fiecare venit a devenit datorat până la achitarea efectivă. Totodată, el a cerut și plata contribuțiilor și impozitelor aferente. Astfel, perioada suspendării ar urma să fie recunoscută ca vechime și stagiu de cotizare, arată crainou.ro.

„Având în vedere caracterul definitiv și executoriu al hotărârii judecătorești, vă solicit să procedați la executarea voluntară și integrală a obligațiilor stabilite prin aceasta. În situația în care, la expirarea acestui termen, obligațiile nu vor fi executate integral, mă voi adresa unui executor judecătoresc”, se arată în documentul semnat de Olărean.

A fost achitat într-un dosar de corupție început acum 10 ani

Decizia Tribunalului Suceava a rămas definitivă la 6 august 2026. Aceasta a fost pronunțată pe 11 mai 2026 și nu a fost contestată prin apel. Tribunalul Suceava a obligat Primăria Rădăuți să plătească salariile restante pentru perioada septembrie 2014 – iunie 2016. Aurel Olărean fusese suspendat din funcție în acea perioadă, iar instanța a respins cererea privind indemnizația pentru limită de vârstă. A fost respinsă și excepția prescripției invocată de Primărie.

Aurel Olărean a fost primar al Rădăuțiului în două mandate, între 2008 și 2016. În 2014, a fost suspendat din funcție după ce DNA l-a trimis în judecată pentru fapte de corupție și de serviciu. Fostul edil a fost achitat de toate acuzațiile. Decizia Curții de Apel Cluj a rămas definitivă în iulie 2024, după confirmarea Înaltei Curți. Potrivit Codului Administrativ, aleșii locali achitați definitiv pot recupera drepturile salariale pierdute în perioada suspendării.

Sursă foto: Facebook Aurel Olărean, Shutterstock

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