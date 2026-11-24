În perioada 22 noiembrie – 21 decembrie, mai multe planete își schimbă poziția sau își reiau mersul direct. Aceste tranzite astrologice aduc schimbări importante pentru toate zodiile și marchează începutul unei noi etape.

Neti Sandu a dezvăluit care sunt cele trei zodii care ar putea avea mari probleme de sănătate în ultima lună din acest an. Potrivit celebrei astroloage, zodiile vizate sunt Capricorn, Balanță și Fecioară.

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Capricorn

Pentru Capricorni, perioada următoare poate aduce vești bune în familie și în privința locuinței. După o perioadă cu tensiuni și incertitudini, reluarea mersului direct al planetelor Saturn și Neptun poate favoriza o evoluție pozitivă. De asemenea, plecarea lui Marte din zodia leu în zodia Fecioară ar putea aduce o poziție favorabilă pentru Capricorni. Acesștia ar putea avea determinarea de a face lucrurile pe care și le-au propus, potrivit Știrile PRO TV.

Un alt aspect pozitiv este faptul că nativii zodiei Capricorn ar putea câștiga bani în plus sau ar putea primii anumite beneficii salariale. Totuși, un lucru foarte important este sănătatea. Capricornii trebuie să acorde atenție problemelor de sănătate și să nu lase anumite afecțiuni să se agraveze.

Balanță

Pentru Balanțe, perioada următoare aduce șanse de îmbunătățire a situației financiare, dar și mai multă armonie și bunăstare. Nativii își pot schimba stilul vestimentar, își pot îmbunătăți aspectul fizic și pot găsi soluții la problemele legate de bani.

Totodată, nativii zodiei Balanță ar putea avea parte de întâlniri care se dovedesc a fi un real succes. La fel ca în cazul Capricornilor, Balanța trebuie să fie atentă la eventualele probleme de sănătate. Dacă în trecut au exista anumite afecțiuni, acestea ar putea reapărea. Totuși, asta nu înseamnă că este vorba despre ceva grav. Ar putea fi o problemă minoră, care se tratează prin soluții naturiste sau neinvazive.

Fecioară

Fecioarele vor avea parte de o perioadă benefică din punct de vedere al casei și locuinței. Ar putea face anumite modificări care să le aducă lor și celor apropiați un maxim de confort. Este posibil ca unii nativi să pună presiune pe ei și să intre într-un ritm alert.

Ajunsă în zodia Fecioară, Marte poate cauza anumite probleme de sănătate. Este important ca nativii acestei zodii să meargă la medic dacă este cazul și să urmeze tratamentul prescris pentru că poate fi vorba de o afecțiune care nu trece de la sine.