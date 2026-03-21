CPAC Ungaria: Lideri politici de pe trei continente vor participa la cea mai mare conferință conservatoare pentru a-l susține pe Viktor Orban

Centrul pentru Drepturi Fundamentale va organiza sâmbătă, 21 martie 2026, în sala de sport MTK din Budapesta, Conferința de Acțiune Politică Conservatoare din Ungaria.
CPAC a fost pentru prima oară desfășurată în 1974, în Statele Unite, devenind un eveniment organizat anual de către Partidul Republican din timpul președinției lui Ronald Reagan.
În ultimii zece ani, evenimentul a fost importat și de către alte țări: Japonia din 2017, Coreea de Sud, Brazilia și Australia din 2019, Mexic și Ungaria din 2022, Argentina din 2024 și Polonia din 2025.
Premierul ungar Viktor Orban, lider al partidului FIDESZ, aflat la conducerea Ungariei din 2010, are alegeri parlamentare în aprilie ș ise străduie să recâștige procentele pierdute în favoarea adversarului său Peter Magyar.
Lideri politici conservatori de pe două continente vor veni să-l susțină la conferința conservatoare din Ungaria.
La CPAC Ungaria vor participa următorii invitați:
N-au fost invitați liderii partidelor naționaliste din România, nici George Simion (AUR), Anamaria Gavrilă (POT) sau Diana Șoșoacă (SOS România).
Nici fostul candidat prezidențial Călin Georgescu de la alegerile anulate din 2024 n-a fost invitat.
După CPAC Ungaria, va avea loc un alt eveniment similar la Budapesta: primul Miting Patriotic, unde, alături de Viktor Orban, vor susține discursuri Marine Le Pen, lidera grupului parlamentar Adunarea Națională Franceză, Matte Salvini, viceprim-ministrul Italiei, Santiago Abascal, Hebert Kickl și Geert Wilders.
