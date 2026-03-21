Prima pagină » Știri externe » CPAC Ungaria: Lideri politici de pe trei continente vor participa la cea mai mare conferință conservatoare pentru a-l susține pe Viktor Orban

Centrul pentru Drepturi Fundamentale va organiza sâmbătă, 21 martie 2026,  în sala de sport MTK din Budapesta, Conferința de Acțiune Politică Conservatoare din Ungaria.

CPAC a fost pentru prima oară desfășurată în 1974, în Statele Unite, devenind un eveniment organizat anual  de către Partidul Republican din timpul președinției lui Ronald Reagan.

În ultimii zece ani, evenimentul a fost importat și de către alte țări: Japonia din 2017, Coreea de Sud, Brazilia și Australia din 2019, Mexic și Ungaria din 2022, Argentina din 2024 și Polonia din 2025.

Premierul ungar Viktor Orban, lider al partidului FIDESZ, aflat la conducerea Ungariei din 2010, are alegeri parlamentare în aprilie ș ise străduie să recâștige procentele pierdute în favoarea adversarului său Peter Magyar.

Lideri politici conservatori de pe două continente vor veni să-l susțină la conferința conservatoare din Ungaria.   

La CPAC Ungaria vor participa următorii invitați:

  • Peter  Szijjarto, ministrul de Externe al Ungariei
  • Javier Milei, președintele Argentinei

  • Alice Weidel, lidera partidului Alternativa pentru Germania
  • Herbert Kickl,liderul Partidului Libertății din Austria

  • Geert Wilders, liderul Partidului Libertății din Țările de Jos
  • Eduardo Bolsonaro, fiul fostului președinte al Braziliei, Jair Bolsonaro

  • Santiago Abascal, liderul partidului Vox din Spania

  • Andre Ventura, liderul partidului Chega din Portugalia
  • Tom Van Grieken, liderul partidului Vlaams Belang

  • Andy Harris, reprezentant SUA din Maryland și membru republican

  • Martin Helme, liderul Partidului Popular Conservator din Estonia
  • Mateusz Morawiecki, fost premier al Poloniei, membru al Partidului Lege și Justiție
  • Andrej Babis, premierul Republicii Cehe

  • Dave Rubin – comentator american
  • Russ Fulcher, reprezentant SUA din Idaho și membru republican

  • Eva Vlaardingerbroek, activistă olandeză și comentatoare politică
  • Peter Magyar n-a fost invitat!

N-au fost invitați liderii partidelor naționaliste din România, nici George Simion (AUR), Anamaria Gavrilă (POT) sau Diana Șoșoacă (SOS România).

Nici fostul candidat prezidențial Călin Georgescu de la alegerile anulate din 2024 n-a fost invitat. 

După CPAC Ungaria, va avea loc un alt eveniment similar la Budapesta: primul Miting Patriotic, unde, alături de Viktor Orban, vor susține discursuri Marine Le Pen, lidera grupului parlamentar Adunarea Națională Franceză, Matte Salvini, viceprim-ministrul Italiei, Santiago Abascal, Hebert Kickl și Geert Wilders.

Sursa Foto: Facebook

Autorul recomandă: Viktor Orban îi avertizează pe alegătorii maghiari prin afișe electorale: Zelenski și Ursula vor controla Ungaria prin Peter Magyar

Recomandarea video

Citește și

ECONOMIE Prăbușire neașteptată pe piața aurului. E cea mai slabă săptămână din ultimii 43 de ani. De ce au renunțat investitorii la „refugiul sigur”
08:14
Prăbușire neașteptată pe piața aurului. E cea mai slabă săptămână din ultimii 43 de ani. De ce au renunțat investitorii la „refugiul sigur”
CONTROVERSĂ Paradoxul războiului din Orient. Trump vorbește despre finalul războiului cu Iran, dar SUA trimit mii de militari în regiune: „Cred că am câștigat”
07:46
Paradoxul războiului din Orient. Trump vorbește despre finalul războiului cu Iran, dar SUA trimit mii de militari în regiune: „Cred că am câștigat”
EVENIMENT Luptătorul adolescent Saleh Mohammadi a fost spânzurat în public în Iran. Acuzația: „A purtat război împotriva lui Dumnezeu”
23:27
Luptătorul adolescent Saleh Mohammadi a fost spânzurat în public în Iran. Acuzația: „A purtat război împotriva lui Dumnezeu”
RĂZBOI Regatul Unit a aprobat. SUA vor putea folosi bazele britanice pentru a lovi navele iraniene
22:05
Regatul Unit a aprobat. SUA vor putea folosi bazele britanice pentru a lovi navele iraniene
MILITAR Administrația Trump face pregătiri pentru trimiterea trupelor terestre în Iran
21:58
Administrația Trump face pregătiri pentru trimiterea trupelor terestre în Iran
DIPLOMAȚIE Ministrul ungar de Externe: JD Vance va efectua o vizită în Ungaria, înainte de alegerile din aprilie
20:47
Ministrul ungar de Externe: JD Vance va efectua o vizită în Ungaria, înainte de alegerile din aprilie
Mediafax
NYT: Donald Trump a pus ochii pe Transilvania, dar proiectul vizează un teren lângă groapa de gunoi
Digi24
Fantoma anului 1988. Misiunea riscantă a lui Trump pentru Strâmtoarea Ormuz și riscul repetării unui incident de acum patru decenii
Cancan.ro
Am aflat. Motivul scandalos pentru care Jador și-a lăsat soția și copilul
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu soția lui Gabi Tamaș! Ioana arată spectaculos
Adevarul
Momentul în care un elicopter rus „Alligator” este doborât de o dronă ucraineană în Donețk. Piloții s-au evacuat, dar au fost uciși
Mediafax
Un băiat de 10 ani a murit în urma unui accident între o mașină și un TIR plin cu paleți
Click
Cum a dispărut, de fapt, una dintre cele mai inteligente civilazații din istorie. Adevărul ascuns despre mayași
Digi24
Misterul dinților de om de pe un trotuar din Germania
Cancan.ro
Cât ajungi să primești la pensie dacă ai lucrat toată viața pe salariul minim. Simularea e dură
Ce se întâmplă doctore
Avea o frumusețe ireală încă din copilărie. Recunoști fetița? Acum e una dintre cele mai admirate femei din lume
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Situația ciudată din noul Cod Rutier 2026: Poți circula cu o căruță pe drumul public, dar nu cu motocultorul. De ce?
Descopera.ro
Rădăcina care te vindecă peste noapte! O poți pune în orice!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Profa: – Bulă, ce îmi oferi să fac dragoste cu tine?
Descopera.ro
Cum a pierdut o femeie din Republica Moldova moștenirea de 100.000 de euro de la o bătrână din Italia?
LIFESTYLE Cât costă să scoți o femeie la date în 2026, în funcție de oraș. Am făcut calculul complet: cină + flori
08:05
Cât costă să scoți o femeie la date în 2026, în funcție de oraș. Am făcut calculul complet: cină + flori
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Războiul principal al europenilor este Ucraina. Nu se pot desprinde de el să se implice în războiul din Iran”
08:00
Dan Dungaciu: „Războiul principal al europenilor este Ucraina. Nu se pot desprinde de el să se implice în războiul din Iran”
STUDIU Generația scroll-ului infinit. De ce tinerii din Vest sunt tot mai nefericiți din cauza rețelelor sociale, în timp ce restul lumii pare rezilient
08:00
Generația scroll-ului infinit. De ce tinerii din Vest sunt tot mai nefericiți din cauza rețelelor sociale, în timp ce restul lumii pare rezilient
INEDIT Elói, povestea invizibilului mut uitat de Moarte într-un azil din Brazilia
08:00
Elói, povestea invizibilului mut uitat de Moarte într-un azil din Brazilia
NEWS ALERT Autocar cu 44 de persoane, răsturnat între Galați și Vaslui. Un mort și 14 răniți. Autoritățile au activat Planul Roșu
07:36
Autocar cu 44 de persoane, răsturnat între Galați și Vaslui. Un mort și 14 răniți. Autoritățile au activat Planul Roșu
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Trump a vrut să dovedească faptul că s-a „fript” cu actualii aliați din Nato”
07:30
Ion Cristoiu: „Trump a vrut să dovedească faptul că s-a „fript” cu actualii aliați din Nato”

Cele mai noi

Trimite acest link pe