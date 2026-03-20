Mii de oameni au mărșăluit pe străzile din Târgu Jiu, în a 5-a zi de protest. Mișcările începute în rândul angajaților CE Oltenia s-au extins în tot orașul

Minerii au protestat pentru a 5-a zi consecutivă la Târgu Jiu. Angajații Complexului Energetic Oltenia au ieșit în stradă pentru a protesta împotriva concedierilor pregătite și au cerut demiterea conducerii și a Consilului de Supraveghere a companiei de stat. Salariații CE Oltenia, angajați pe perioadă determinată, au început deja să primească deciziile de încetare de drept a contractelor individuale de muncă. Prima decizie de încetare a contractului individual de muncă, care-l vizează pe un salariat al SE Rovinari, a fost emisă vineri, 20 martie, și semnată de președintele Directoratului CEO, Dan Iulius Plăveți. Decizia intră în vigoare mâine, sămbătă 21 martie.
Aproximativ 1.500 de oameni au participat, vineri, la Târgu Jiu, la protestul minerilor, cărora li s-au alăturat primari și localnici din mai multe zone miniere din județul Gorj. Protestul a început în fața sediului Complexului Energetic Oltenia, iar apoi manifestanții au mers într-un marș prin centrul municipiului și au blocat mai multe străzi. Protestatarii au strigat „Vrem să muncim, nu să cerșim”, „Hoții”, „Demisia”, „Nu cedăm”, „Luptăm, luptăm și Gorjul ăl apărăm”, și ”Afară cu hoții, să vină patrioții”. Oamenii încă mai speră că vor reuși să-i sensibilizeze pe guvernați să revină asupra hotărârii și au anunțat că protestele vor continua și săptămâna următoare.
Minerii sunt hotărâți să nu renunțe la forma de protest până când nu vor primi răspunsuri care să-i mulțumescă. Mai mult decât atât, primarii din 11 localități miniere s-au alăturat formelor de protest ale minerilor. De asemenea, minerii au amenințat că, dacă nu vor primi răspunsuri de la guvernare, sunt dispuși ca marți, 24 martie, să se deplaseze în fața Palatului Victoria, unde ar urma să continue protestele.
„Am tăcut până astăzi și nu o să mai tăcem niciodată, vom fi alături de oameni până în ultima secundă, ne-am unit fără nicio conotație politică, n-are legătură cu niciun partid, suntem mai multe partide aici, le mulțumesc celor care au venit. (…) Închiderea CEO înseamnă un dezastru economic și poate astăzi ne vom trezi cu toții, să se ducă mesajul până la București, să înțeleagă următoare chestiune: Europa își redeschide capacitățile pe cărbune, până și americanii redeschid, (…) CEO a dat miliarde de euro certificate de CO2 și astăzi am ajuns unde suntem. (…) Cea mai mare nenorocire pe care o fac astăzi toți și pe care o făceam și noi dacă nu ieșeam în stradă ar fi să-i condamnăm pe acești oameni să plece în străinătate, pleacă de lângă familii, de lângă copii și nimeni nu vrea asta”, a declarat primarul orașului Rovinari, Robert Filip.
Confirmarea a venit imediat deoarece, Președintele Sindicatului Liber EMC Roșia, Cristian Lădaru, a confirmat că 1000 de salariați ai CE Oltenia vor protesta, marți în fața Guvernului. Lădaru spune că principala revendicare a angajaților Complexului Energetic Oltenia este deblocarea pensionărilor în companie, așa cum s-au făcut pe Legea nr.197, iar pe locurile rămase libere să fie păstrați angajații cu contracte pe perioadă determinată.
„Am făcut toată documentația necesară. Organizăm un protest în fața Guvernului României, unde avem o normă de participare până la 1.000 de salariați care participă la acest protest. Asta înseamnă că vom pune pe tapet toate problemele cu care se confruntă societatea, inclusiv aplicarea legii, că, deocamdată, noi avem Legea 360, care nu e pusă în aplicare și avem suișuri și coborâșuri exact cum am avut cu Legea 197, pe care un an și jumătate o tărăgănat-o și încercau să pună piedici salariaților care încercau, după munca și activitatea depusă, să îndeplinească condițiile de pensionare. Același lucru se întâmplă și acum. Din păcate, parlamentari de-ai noștri de Gorj și, acum, încep, câte unul, câte unul, să iasă să dea declarații, care, deși eu zic că-s niște declarații așa, să arate că încă mai există, sunt parlamentari de Gorj.
Dar toate problemele care sunt, acum, sunt aruncate în spatele sindicatelor, că sindicatele sunt de vină, în condițiile în care compania este condusă de oameni politici, începând de jos, de la directorat, până sus la Ministerul Energiei.În primul rând, ar fi bine să aplicăm Legea 197, pentru că noi avem o forță de muncă epuizată, care depășește vârsta medie de 50 de ani, și în condițiile în care tu, la ora actuală, aplici programul să-i tot determini că, după ce te-ai folosit de ei 4 ani de zile, să-i pui pe liber, asta înseamnă că societatea va avea mari repercusiuni pe viitor. Nu mai vorbim că nici măcar nu au fost găsite soluțiile concrete în care să găsească o modalitate de a rezolva această problemă. Eu consider un management defectuos, care pentru reducerea cheltuielilor nu vede decât reduceri de perimetre de carieră și disponibilizări. Ceea ce este inacceptabil. Asta înseamnă că sunt pregătiți să închidă și nicidecum să ne așezăm la masă să găsim soluții și să eficientizăm”, a spus liderul sindical.
Protestele au început în urmă cu aproximativ două săptămâni. Oamenii sunt nemulțumiți de faptul că aproximativ 1.500 de angajați ale căror contracte de muncă au fost încheiate pe perioadă determinată vor rămâne, vor fi disponibilizați de la Complexul Energetic Oltenia în două etape, de la 1 aprilie și 1 mai. Aceștia se tem că în noul Contract Colectiv de Muncă nu vor fi incluse măsuri de protecție socială.
Conducerea societății a anunțat recent, în urma protestelor minerilor, că va fi efectuată, în perioada următoare, o analiză de personal la nivelul fiecărei subunități a CEO, în zonele în care activitatea se restrânge. Potrivit reprezentanților companiei, la 25 februarie societatea înregistra aproximativ 7.800 de angajați, din care 1.954 sunt salariați cu contracte individuale de muncă pe perioadă determinată.
