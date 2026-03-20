Mii de oameni au mărșăluit pe străzile din Târgu Jiu, în a 5-a zi de protest. Mișcările începute în rândul angajaților CE Oltenia s-au extins în tot orașul

Minerii au protestat pentru a 5-a zi consecutivă la Târgu Jiu. Angajații Complexului Energetic Oltenia au ieșit în stradă pentru a protesta împotriva concedierilor pregătite și au cerut demiterea conducerii și a Consilului de Supraveghere a companiei de stat. Salariații CE Oltenia, angajați pe perioadă determinată, au început deja să primească deciziile de încetare de drept a contractelor individuale de muncă. Prima decizie de încetare a contractului individual de muncă, care-l vizează pe un salariat al SE Rovinari, a fost emisă vineri, 20 martie, și semnată de președintele Directoratului CEO, Dan Iulius Plăveți. Decizia intră în vigoare mâine, sămbătă 21 martie.

Aproximativ 1.500 de oameni au participat, vineri, la Târgu Jiu, la protestul minerilor, cărora li s-au alăturat primari și localnici din mai multe zone miniere din județul Gorj. Protestul a început în fața sediului Complexului Energetic Oltenia, iar apoi manifestanții au mers într-un marș prin centrul municipiului și au blocat mai multe străzi. Protestatarii au strigat „Vrem să muncim, nu să cerșim”, „Hoții”, „Demisia”, „Nu cedăm”, „Luptăm, luptăm și Gorjul ăl apărăm”, și ”Afară cu hoții, să vină patrioții”. Oamenii încă mai speră că vor reuși să-i sensibilizeze pe guvernați să revină asupra hotărârii și au anunțat că protestele vor continua și săptămâna următoare.

Mai mulți primari din localitățile miniere s-au alăturat protestelor

Minerii sunt hotărâți să nu renunțe la forma de protest până când nu vor primi răspunsuri care să-i mulțumescă. Mai mult decât atât, primarii din 11 localități miniere s-au alăturat formelor de protest ale minerilor. De asemenea, minerii au amenințat că, dacă nu vor primi răspunsuri de la guvernare, sunt dispuși ca marți, 24 martie, să se deplaseze în fața Palatului Victoria, unde ar urma să continue protestele.