Autoritatea Vamală Română face dezvăluiri uriașe cu privire la importurile de legume și fructe din țările asiatice. Potrivit informațiilor, inspectorii au descoperit nereguli fiscale la importurile de fructe şi legume din mai multe ţări asiatice, în ultimii trei ani. Produsele ar fi fost declarate cu coduri tarifare greşite sau cu origine falsă, scopul fiind acela de a evita plata taxelor.
Este răspunsul oferit de reprezentanţii Serviciului de Relaţii Publice şi Internaţionale la solicitarea Ziarului Financiar, trimisă după ce premierul Ilie Bolojan a anunţat măsuri pentru reducerea evaziunii fiscale în comerţul cu fructe şi legume din Asia.
După Turcia, Iran şi India se bat pentru cel de-al doilea loc la importuri, mai ales la fructe, din ţările asiatice.
Din Turcia, tomatele și avocado se află printre tipurile de produse în creştere la nivel de importuri. La rândul lor, Libanul, Israelul şi Indonezia sunt furnizori mai mici de fructe şi legume pentru România.
În cei trei ani, din aceste ţări, România a importat 794.100 de tone de fructe şi legume, adică în medie peste 800 de camioane în fiecare lună, iar valoarea lor a fost de peste 900 de milioane de euro, conform calculelor ZF făcute pe baza datelor Eurostat, biroul european de statistică.
„Pentru operaţiunile de import derulate în perioada august 2022 – august 2025, au fost identificate nereguli fiscale pentru mărfurile clasificate la capitolele 07 şi 08 (fructe şi legume – n. red.) care provin din următoarele ţări de origine: India, Indonezia, Israel, Liban, Iran şi Turcia“, au spus reprezentanţii Autorităţii Vamale Române pentru ZF.
Sursă foto: Gândul
