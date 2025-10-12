Prima pagină » Actualitate » Autoritatea Vamală Româ­nă, AVERTISMENT privind importurile de legume și fructe din țările asiatice / Capcana neștiută din spatele produselor

12 oct. 2025, 20:23, Actualitate
Autoritatea Vamală Româ­nă face dezvăluiri uriașe cu privire la importurile de legume și fructe din  țările asiatice. Potrivit informațiilor,  inspectorii au descoperit nereguli fis­cale la importurile de fructe şi legume din mai multe ţări asiatice, în ultimii trei ani. Produsele ar fi fost declarate cu coduri tarifare greşite sau cu origine falsă, scopul fiind acela de a evita plata taxelor.

Este răspunsul oferit de reprezen­tan­ţii Serviciului de Relaţii Publice şi Interna­ţionale la solicitarea Ziarului Financiar, trimisă după ce premierul Ilie Bolojan a anunţat măsuri pentru reducerea evaziunii fiscale în comerţul cu fructe şi legume din Asia.

Dintre ţările asiatice, cele mai multe fructe şi legume vin în România din Turcia

După Turcia, Iran şi India se bat pentru cel de-al doilea loc la importuri, mai ales la fruc­te, din ţările asiatice.

Din Turcia, tomatele și avocado se află printre tipurile de produse în creştere la nivel de importuri. La rândul lor, Libanul, Israelul şi Indonezia sunt furnizori mai mici de fructe şi legume pentru România.

  • România are deficit comercial pe unele dintre cele mai importante categorii de alimente şi băuturi, respectiv carne de porc, peşte, lactate şi brânzeturi sau fructe şi legume, ceea ce înseamnă că românii sunt forţaţi să consume mai mult bunuri din import.
  • România a avut o producţie de 2 milioane de tone de legume anul trecut şi pentru a-şi acoperi consumul, circa 40% din necesar a venit din import. Aşa s-a întâmplat şi în anii trecuţi.
  • Astfel, în perioada august 2022 0 august 2025, România a importat legume de aproape 2,4 miliarde de euro din toată lumea, conform calculelor ZF pe baza datelor Eurostat şi 740 de milioane de euro a fost valoarea celor din afara Uniunii Europene.
  • În acelaşi timp, țara noastră a importat fructe de 3 miliarde de euro, iar din afara statelor membre de 720 de milioane de euro, mai arată sursa citată.

Pe lângă deficit, multe fructe și legume ar ajunge în țară și cu nereguli fis­cale

În cei trei ani, din aceste ţări, România a importat 794.100 de tone de fructe şi legu­me, adică în medie peste 800 de camioane în fiecare lună, iar valoarea lor a fost de peste 900 de milioane de euro, conform cal­culelor ZF făcute pe baza datelor Eurostat, biroul european de statistică.

„Pentru operaţiunile de import derula­te în perioada august 2022 – august 2025, au fost identificate nereguli fiscale pentru măr­furile clasificate la capitolele 07 şi 08 (fructe şi legume – n. red.) care provin din urmă­toa­rele ţări de origine: India, Indonezia, Israel, Liban, Iran şi Turcia“, au spus re­prezentanţii Autorităţii Vamale Române pentru ZF.

