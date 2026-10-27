Internetul s-a umplut de glume pe seama ministrului Transporturilor, care a confundat tunelul Momaia cu „Momoa”

Vizita oficială a noului ministru al Transporturilor pe șantierul Autostrăzii A1 Sibiu–Pitești a avut drept moment culminant o gafă amuzantă, petrecută în timpul declarațiilor de presă. Prezent marți, 27 octombrie, în inspecție pe secțiunea Curtea de Argeș–Tigveni, Ștefan-Ovidiu Popa a stârnit zâmbete în rândul celor prezenți, după ce a pronunțat greșit numele tunelului Momaia, numindu-l „Momoa”.
În declarațiile făcute în fața jurnaliștilor, ministrul Transporturilor a făcut referire la „tunelul Momoa”, o confuzie care pare să trimită la actorul Jason Momoa, cunoscut pentru rolurile din „Aquaman”, „Game of Thrones” și „Dune”.
„Am fost și în tunelul «Momoa», care are o distanță de 1,35 kilometri. Am văzut și toate sistemele de siguranță. Sunt undeva în jur de 2500, un sistem complex care va asigura traficul pe toată perioada”, a declarat Ovidiu Popa, în candrul conferinței de presă organizată pe șantierul autostrăzii.
Directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, a vizitat marți șantierul Secțiunii 4 (Tigveni – Curtea de Argeș) din cadrul Autostrăzii Sibiu – Pitești, unde au loc verificări ale sistemelor de monitorizare și intervenție instalate în tunelul Momaia (1.350 m).
„Verificări pe șantierul Secțiunii 4 a Autostrăzii Sibiu – Pitești (#A1)
Sunt astăzi pe șantierul Secțiunii 4 (Tigveni – Curtea de Argeș), unde au loc verificări ale sistemelor de monitorizare și intervenție instalate în tunelul Momaia (1.350 m).
Peste 2.500 de puncte de monitorizare — senzori și camere inteligente, fixe și mobile — permit identificarea incidentelor și a obiectelor de pe carosabil. În funcție de situație, sistemele pot declanșa automat măsuri de siguranță, inclusiv închiderea uneia dintre benzi sau a întregii galerii.
În paralel, continuă lucrările la descărcarea din autostradă către DN73C, unde stadiul fizic a depășit 80%. Drumul județean care asigură legătura a fost preluat în administrarea CNAIR și reclasificat ca DN73G.
Deschiderea unei secțiuni de autostradă nu se încheie odată cu asfaltul. Pe Secțiunea 4 depinde de două etape: testele finale ale tunelului, programate împreună cu ISU la sfârșitul lunii noiembrie, și finalizarea descărcării către DN73G.
Toate sistemele trebuie verificate, iar condițiile pentru circulație în siguranță trebuie îndeplinite. Punem siguranța participanților la traficul rutier pe primul loc”, a explicat Cristian Pistol.
Sursa video: Facebook/Ștefan Ovidiu Popa