Prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, a comentat joi inculparea președintelui partidului, George Simion, acuzat de instigare publică. Dungaciu acuză un dosar al „jupuirii în piața publică” și un „abuz” într-un dosar pe care îl consideră unul eminamente politic. Politicianul trage atenția că declarațiile lui Simion pentru care este cercetat sub acuzația de instigare trebuie interpretate strict ca metafore.

Dungaciu acuză un dosar politic

Analistul de politică externă și sociologul Dan Dungaciu a afirmat, joi dimineață, că nu a identificat argumente care să justifice, în opinia sa, interpretarea declarațiilor lui George Simion în alt mod decât ca exprimări metaforice.

„N-am găsit, n-am citit, n-am auzit de un argument că ar putea să fie altceva decât un dosar politic într-o țară în care actuala putere este susținută, inclusiv de un fost președinte care vorbea public de nenumărate ori despre țepe în Piața Victoriei. Este evident un abuz. Un abuz pe care n-am cum să-l calific altminteri decât un gest politic”, a declarat Dungaciu, joi, la B1 TV.

Dubla măsură a autorităților în cazurile Simion și Băsescu

Acesta a mai atras atenția că declarațiile făcute de Simion și declarațiile făcute de fostul președinte Traian Băsescu, deși asemănătoare, sunt judecate cu dublă măsură. Dan Dungaciu a subliniat că acestea nu ar trebui interpretate ad litteram, fiind vorba de declarații politice.

„Nimănui nu i-a trecut prin minte că această formulă trebuie luată ad litteram, așa cum nimănui nu i-a trecut prin cap că președintele Băsescu vrea să-i tragă în țeapă pe toți în fața Guvernului. Nu cred că veți reuși să convingeți pe cineva că nu e o dublă măsură pe care se aplică la doi lideri politici diferiți”, a mai spus Dungaciu.

Politicianul AUR a invocat în context declarațiile lui Băsescu din prima sa campanie prezidențială, din anul 2004, când acesta le-a transmis oponenților politici mesaje de mobilizare similare cu cele de care este acuzat Simion: „Ei, băieţi, pe mine nu mă învingeţi! În Piaţa Victoriei, la ţepe, după 28 noiembrie!”.

Reamintim că George Simion a fost inculpat joi într-un dosar pentru instigare publică în baza unei reacții din martie 2025, când Biroul Electoral Central a respins candidatura lui Călin Georgescu la alegerile prezidențiale cu repetiție. La acel moment, Simion a calificat respingerea candidaturii drept o „lovitură de stat”, transmițând că cei responsabili ar trebui „jupuiți în piața publică”.