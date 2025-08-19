Avansul rapid al AI forțează Google să treacă la următorul nivel. Compania construiește primul reactor nuclear pentru centrele sale de date din SUA

Google a anunțat construcția primei centrale nucleare Hermes 2 în Oak Ridge, Tennessee, în parteneriat cu startup-ul Kairos Power. Proiectul marchează un pas esențial în asigurarea energiei necesare pentru centrele de date ale companiei, pe fondul cererii uriașe generate de inteligența artificială.

Creșterea rapidă a inteligenței artificiale a determinat giganții tehnologici să caute surse stabile și curate de energie. În acest context, Google a anunțat că va construi prima centrală nucleară Hermes 2 în colaborare cu Kairos Power, startup specializat în reactoare modulare mici, potrivit Reuters.

Centrala va fi ridicată în Oak Ridge, Tennessee, și va furniza companiei 50 de megawați de energie printr-un acord de achiziție pe termen lung cu Tennessee Valley Authority. Aceasta reprezintă doar o parte din planul mai amplu al Google, care vizează atingerea unui potențial de 500 de megawați până în 2035.

Noua centrală nucleară, operațională din 2030

Noua centrală Hermes 2 ar urma să fie operațională în 2030 și va acoperi aproximativ 10% din necesarul total de energie convenit în parteneriatul cu Kairos Power. Restul va fi asigurat prin construcția altor centrale nucleare modulare, amplasate în Montgomery County (Tennessee) și Jackson County (Alabama), destinate alimentării centrelor de date Google.

„Această inițiativă face parte din angajamentul nostru de a dezvolta infrastructuri sustenabile și de a ne asigura că tehnologiile avansate precum inteligența artificială au o bază energetică solidă și sigură”, au transmis reprezentanții Google.

Prin acest proiect, Google devine prima mare companie de tehnologie care integrează direct energia nucleară în infrastructura sa digitală, consolidând tranziția către surse de energie curate și stabile.