Avarie majoră pe conducta primară de termoficare în Capitală. Elcen a oprit forțat CET Progresu

O avarie majoră pe conducta magistrală de termoficare, cu diametrul de 1000 mm, s-a produs, duminică seară, 17 august, la intersecția Șoselei Mihai Bravu cu Splaiul Unirii.

Potrivit Termoenergetica, avaria s-a produs chiar sub podul Mihai Bravu, din Capitală.

CET Progresu, oprit

„Din cauza pierderilor masive de agent termic generate de această avarie, Elcen a decis oprirea forțată a CET Progresu, pentru a preveni avarii grave la nivelul instalațiilor energetice”, transmit reprezentanții companiei, pe Facebook.

Au fost montate pompe pentru evacuarea apei din galerie, iar lucrările de reparație sunt în desfășurare, cu scopul de a remedia cât mai rapid situația.

„Estimăm că remedierea avariei va fi finalizată în cursul nopții de luni spre marți, iar imediat după restabilirea parametrilor minimi de funcționare, CET Progresu va fi repornită pentru a relua furnizarea agentului termic în condiții de siguranță. Ne cerem scuze pentru disconfortul creat și vă asigurăm că echipele noastre depun toate eforturile pentru reluarea în cel mai scurt timp a furnizării agentului termic”, se mai arată în mesaj.

