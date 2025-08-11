Prima pagină » Actualitate » Bucureștiul, în plin șantier termic: Două spitale și sute de blocuri rămân fără apă CALDĂ

Bianca Dogaru
11 aug. 2025, 15:57, Actualitate
Compania Municipală Termoenergetica București a anunțat luni că în perioada următoare se vor efectua lucrări de înlocuire, modernizare și reparații pe conductele rețelei termice situate în mai multe zone ale Capitalei. În perioada 11-31 august 2025, sute de blocuri și două spitale vor fi alimentate temporar de la alte centrale, cu posibile întârzieri la furnizarea apei calde. 

Începând de luni, 11 august 2025, Compania Municipală Termoenergetica București desfășoară o amplă campanie de intervenții la rețeaua termică primară, vizând reparații pentru conductele mai vechi de 34 de ani. Lucrările includ înlocuiri, modernizări și reparații în 12 zone din Capitală, având un impact asupra a peste 800 de blocuri și două mari spitale (Fundeni și Colentina), potrivit postării de pe Pagina Oficială de Facebook a C.M. Termoenergetica București.

Zonele vizate de reparații

Intervențiile coincid cu revizia anuală a Centralei Termoelectrice București Sud, realizată de ELCEN în perioada 11-31 august. În acest interval, consumatorii afectați vor fi alimentați cu agent termic pentru apă caldă de la CTE Progresul. Cele mai mari lucrări vizează zone precum Splaiul Independenței, Calea Plevnei, Bulevardul Dinicu Golescu, Calea Moșilor sau Ștefan cel Mare, unde conductele au aproape jumătate de secol de funcționare.

„Bucureşti, 11 august 2025 – Compania Municipală Termoenergetica București (CMTEB) S.A. anunță, luni, că în următoarele zile se vor efectua lucrări de înlocuire, modernizare și de reparații pe conductele rețelei termice, în mai multe zone din Capitală.

De asemenea, în perioada efectuării de către ELCEN a reviziei anuale la Centrala Termoelectrică București Sud, respectiv 11-31 august 2025, clienții vor fi preluați și alimentați cu agent termic pentru apă caldă de CTE Progresul.

Maneverele sunt coordonate operativ de dispeceratele celor două instituții (ELCEN și CMTEB). Deși scopul nostru este de a minimiza disconfortul consumatorilor, distanța considerabilă dintre sursă și punctele de consum poate determina apariția unor întârzieri în livrarea apei,” a transmis C.M. Termoenergetica București.

 

Sursa foto: Profimedia

