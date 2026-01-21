Prima pagină » Actualitate » Avertisment: În 2026 se pot închide până la un sfert dintre restaurantele din România, din cauza măsurilor fiscale luate de Guvernul Ilie Bolojan

Avertisment: În 2026 se pot închide până la un sfert dintre restaurantele din România, din cauza măsurilor fiscale luate de Guvernul Ilie Bolojan

21 ian. 2026, 12:48, Actualitate
Avertisment: În 2026 se pot închide până la un sfert dintre restaurantele din România, din cauza măsurilor fiscale luate de Guvernul Ilie Bolojan

Federaţia Patronatelor din Industria Ospitalităţii din România (FPIOR) trage un semnal de alarmă și anunță că în 2026 între 15% şi 25% dintre restaurante ar putea dispărea, în special ca urmare a presiunii fiscale crescute şi a reducerii cererii. Potrivit FPIOR, TVA mare în HoReCa nu aduce mai mulţi bani statului, ci aduce falimente.

„Federaţia Patronatelor din Industria Ospitalităţii din România (FPIOR) avertizează că anul 2026 va marca o schimbare profundă în industria HoReCa, atât din perspectiva comportamentului de consum, cât şi a sustenabilităţii economice a operatorilor. În lipsa unei fiscalităţi predictibile şi rezonabile, sectorul riscă o contracţie accelerată, cu efecte directe asupra locurilor de muncă, veniturilor bugetare şi economiei”, arată FPIOR.

Potrivit sursei citate, într-un singur an, între 15% şi 25% dintre restaurante ar putea dispărea, în special ca urmare a presiunii fiscale crescute şi a reducerii cererii.

„Vorbim despre un risc imediat: 15–25% dintre restaurante pot dispărea într-un singur an”

„Avem exemple clare în Europa: toate statele care au supraimpozitat ospitalitatea au revenit ulterior asupra deciziei, după valuri de falimente. Nu vorbim despre un risc teoretic. Vorbim despre un risc imediat: 15–25% dintre restaurante pot dispărea într-un singur an (…) mesajul nostru este simplu: menţineţi o fiscalitate predictibilă şi rezonabilă, iar industria va continua să plătească taxe. Împovăraţi-o excesiv şi veţi pierde o sursă stabilă de venituri. Statul nu câştigă din falimente. Câştigă din firme care funcţionează corect şi pe termen lung”, afirmă Marius Bănică, preşedinte HoReCa Oltenia şi vicepreşedinte FPIOR, citat de News.ro.

Federaţia mai avertizează că orice majorare semnificativă a TVA-ului în HoReCa, într-un sector care operează deja cu marje reale de profit de doar 3–5%, riscă să accelereze un proces periculos de contracţie a pieţei.

Sursa foto: Envato, caracter ilustrativ

Recomandarea video

Citește și

AUTO Ce pățești dacă refuzi semnarea procesului verbal de contravenție, în 2026. Care sunt efectele practice, de fapt
12:58
Ce pățești dacă refuzi semnarea procesului verbal de contravenție, în 2026. Care sunt efectele practice, de fapt
INEDIT Ce preț au ajuns să aibă carnetele CEC în 2026. Mulți români încă le păstrează prin sertare
12:19
Ce preț au ajuns să aibă carnetele CEC în 2026. Mulți români încă le păstrează prin sertare
ECONOMIE România și Italia sunt primele țări care aplică taxa logistică pe coletele din afara UE. De la jumătatea anului, apare o nouă taxă
12:03
România și Italia sunt primele țări care aplică taxa logistică pe coletele din afara UE. De la jumătatea anului, apare o nouă taxă
SHOWBIZ 2026, anul concedierilor de răsunet în televiziune. La pachet cu Măruță, un alt nume greu părăsește Pro TV
11:47
2026, anul concedierilor de răsunet în televiziune. La pachet cu Măruță, un alt nume greu părăsește Pro TV
INFRASTRUCTURĂ 175 de insule ecologice la Iași. Noua regulă introdusă de municipalitate: gunoiul se aruncă doar cu cardul sau telefonul
11:37
175 de insule ecologice la Iași. Noua regulă introdusă de municipalitate: gunoiul se aruncă doar cu cardul sau telefonul
FLASH NEWS Andrei Caramitru trage semnalul de alarmă: „Suntem în cel mai periculos moment din ultimii 75 de ani”
11:37
Andrei Caramitru trage semnalul de alarmă: „Suntem în cel mai periculos moment din ultimii 75 de ani”
Mediafax
Ger năprasnic în România: -19 grade în estul Transilvaniei. Cod galben miercuri noapte
Digi24
Diana Şoşoacă, atac la Maria Zaharova și acuzații de manipulare istorică către Rusia: „Epoca imperiilor și a dictatelor a apus”
Cancan.ro
Câți bani i-a dat Pro TV eliminatului Nicolae Lupșor pentru cele 3 săptămâni la Desafio
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
Adevarul
Ce nu s-a spus despre fetiţa salvată din lacul îngheţat. „Adevăratul erou este altcineva"
Mediafax
Veronika nu este o vacă oarecare. Este prima bovină despre care cercetătorii spun că poate folosi unelte
Click
Cât plătește o româncă stabilită în Spania la curent, iarna: „Noi ne încălzim cu calorifere electrice”
Digi24
Mama unui copil dispărut în Grecia acum 35 de ani crede că a descoperit ce s-a întâmplat cu el
Cancan.ro
Iulia Albu a avut un șoc când a primit factura la gaze. Cât are de plătit: 'Oare este o glumă?'
Ce se întâmplă doctore
Cine este Patricia Vizitiu, handbalista de succes care a intrat în competiția Survivor 2026! Cine e tatăl ei celebru?
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Cât trebuie să lași motorul să se încălzească iarna?
Descopera.ro
O fotografie cu o gaură neagră provoacă fiori!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Alo! Iubito, în ce ești acum îmbrăcată?
Descopera.ro
Oamenii ar avea, de fapt, până la 33 de simțuri, indică o cercetare

Cele mai noi

Trimite acest link pe