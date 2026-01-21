Federaţia Patronatelor din Industria Ospitalităţii din România (FPIOR) trage un semnal de alarmă și anunță că în 2026 între 15% şi 25% dintre restaurante ar putea dispărea, în special ca urmare a presiunii fiscale crescute şi a reducerii cererii. Potrivit FPIOR, TVA mare în HoReCa nu aduce mai mulţi bani statului, ci aduce falimente.

„Federaţia Patronatelor din Industria Ospitalităţii din România (FPIOR) avertizează că anul 2026 va marca o schimbare profundă în industria HoReCa, atât din perspectiva comportamentului de consum, cât şi a sustenabilităţii economice a operatorilor. În lipsa unei fiscalităţi predictibile şi rezonabile, sectorul riscă o contracţie accelerată, cu efecte directe asupra locurilor de muncă, veniturilor bugetare şi economiei”, arată FPIOR.

Potrivit sursei citate, într-un singur an, între 15% şi 25% dintre restaurante ar putea dispărea, în special ca urmare a presiunii fiscale crescute şi a reducerii cererii.

„Vorbim despre un risc imediat: 15–25% dintre restaurante pot dispărea într-un singur an”

„Avem exemple clare în Europa: toate statele care au supraimpozitat ospitalitatea au revenit ulterior asupra deciziei, după valuri de falimente. Nu vorbim despre un risc teoretic. Vorbim despre un risc imediat: 15–25% dintre restaurante pot dispărea într-un singur an (…) mesajul nostru este simplu: menţineţi o fiscalitate predictibilă şi rezonabilă, iar industria va continua să plătească taxe. Împovăraţi-o excesiv şi veţi pierde o sursă stabilă de venituri. Statul nu câştigă din falimente. Câştigă din firme care funcţionează corect şi pe termen lung”, afirmă Marius Bănică, preşedinte HoReCa Oltenia şi vicepreşedinte FPIOR, citat de News.ro.

Federaţia mai avertizează că orice majorare semnificativă a TVA-ului în HoReCa, într-un sector care operează deja cu marje reale de profit de doar 3–5%, riscă să accelereze un proces periculos de contracţie a pieţei.

