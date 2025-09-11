Avertisment îngrijorător: România, expusă riscului de reapariție a unei boli rare

România ar putea redeveni vulnerabilă în fața poliomielitei, o boală gravă care fusese considerată eradicată în urmă cu mai bine de 20 de ani.

Profesorul doctor Adriana Pistol, epidemiolog, atrage atenția că nivelul scăzut al vaccinării din ultimii ani plasează țara noastră pe lista roșie a statelor cu risc.

„Acest lucru ne expune direct pericolului”

„Faptul că nu mai avem cazuri de poliomielită se datorează vaccinării. Însă, în prezent, acoperirea vaccinală este mult prea mică și acest lucru ne expune direct pericolului. Cum circulația persoanelor între continente este extrem de facilă, virusul poate fi adus și la noi în orice moment”, a explicat medicul Adriana Pistol într-o intervenție televizată.

Virusul polio a început să fie identificat din nou în mediul înconjurător, în mai multe regiuni din lume. Urmare a acestui fapt, Organizația Mondială a Sănătății și Centrul European pentru Controlul Bolilor a decis să monitorizeze cu atenție situația.

Specialiștii subliniază că globalizarea și mobilitatea crescută a populației sporesc riscurile pentru statele unde rata vaccinării a scăzut.

În context, medicul Adriana Pistol a subliniat că imunizarea rămâne unica barieră reală în fața acestei boli care poate produce sechele grave și ireversibile.

„Trebuie să fim atenți și să creștem cât de mult se poate rata de vaccinare. În caz contrar, generații întregi pot fi expuse pericolului”, a transmis epidemiologul.

