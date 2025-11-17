Avertisment lansat de DNSC în legătură cu vulnerabilitatea unui produs: „Un risc major.” Pericolul din spatele atacatorului neautorizat

Anunț crucial făcut de DNSC în legătură cu o vulnerabilitate critică în produsul FortiWeb, cunoscută publicului și identificată cu id-ul unic CVE-2025-64446, clasificată ca „path traversal.” Directoratul Național de Securitate Cibernetică avertizează că exploatarea acestui mecanism poate conduce la executarea de comenzi cu nivel de administrator prin trimiterea unor cereri HTTP/HTTPS.
Astfel, un atacator neautentificat poate ocoli controalele de acces, poate accesa resurse și poate rula comenzi cu rol de administrator direct pe dispozitivul vulnerabil, fără a avea un cont sau o parolă.
Fortinet a confirmat că această vulnerabilitate este în prezent exploatată în mediul real, ceea ce crește semnificativ nivelul de risc și necesitatea aplicării rapide a măsurilor de remediere.
Potrivit sursei citate, vulnerabilitatea în produsul FortiWeb reprezintă un risc major deoarece permite acces cu rol de administrator fără a fi necesară o autentificare prealabilă și este deja exploatată în atacuri reale. Organizațiile trebuie să actualizeze de urgență versiunile afectate și, până la aplicarea patch-ului, să dezactiveze accesul HTTP/HTTPS de pe interfețele publice pentru a limita expunerea.
Sursă foto: Gândul
RECOMANDAREA AUTORULUI: