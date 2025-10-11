Prima pagină » Actualitate » Avertisment MAE. EVITAȚI MADAGASCAR. Revolte în desfășurare

Avertisment MAE. EVITAȚI MADAGASCAR. Revolte în desfășurare

11 oct. 2025, 23:28, Actualitate
Avertisment MAE. EVITAȚI MADAGASCAR. Revolte în desfășurare

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenţionare de călătorie pentru Madagascar. Cursele aeriene au fost suspendate, în contextul evoluţiilor recente ale situaţiei de securitate. Cetăţeneii români aflaţi în această ţară sunt sfătuiţi să evite zonele în care se desfăşoară acţiuni de protest şi zonele aglomerate.

Președintele Madagascarului, Andy Rajoelina, a declarat că mișcarea masivă de protest are ca scop „provocarea unei lovituri de stat”, în contextul unor noi confruntări între demonstranți și forțele de ordine ale capitalei. Madagascarul se confruntă cu proteste masive încă din 25 septembrie, iar protestatarii solicită demisia șefului de stat, după ce aceștia și-au exprimat nemulțumirea față de întreruperile constante de apă și electricitate.

MAE reaminteşte cetăţenilor români existenţa avertismentului de călătorie de nivel 6/9 – Evitaţi călătoriile neesenţiale pentru Republica Madagascar.

”În contextul celor mai recente evoluţii ale situaţiei interne din această ţară, pe fondul protestelor violente din ultimele zile, cursele aeriene sunt suspendate, fără a exista o perspectivă clară cu privire la reluarea programului normal de zbor.

MAE recomandă cetăţenilor români care se află în Madagascar să respecte cu stricteţe instrucţiunile autorităţilor locale, să rămână vigilenţi, să evite zonele în care se desfăşoară acţiuni de protest şi zonele aglomerate şi să contacteze companiile aeriene pentru obţinerea informaţiilor actualizate cu privire la programul de zbor”, a transmis MAE.

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Pretoria, acreditată pentru Republica Madagascar: +27 012 346 4231, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă.

Totodată, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie şi numărul de telefon de urgenţă al misiunii diplomatice: +27 82 819 1765.

Recomandarea autorului: Președintele Madagascarului denunță o tentativă de „lovitură de stat”, în urma protestelor „Gen Z”/ „Țara noastră este victima unui ATAC CIBERNETIC”

Citește și

ACTUALITATE Diane Keaton a murit. Anunțul a fost făcut de un purtător de cuvânt al familiei
22:04
Diane Keaton a murit. Anunțul a fost făcut de un purtător de cuvânt al familiei
ACTUALITATE Ce se va întâmpla dacă România va fi pusă în situația de a deschide focul. Declarația generalului Vlad Gheorghiță
21:55
Ce se va întâmpla dacă România va fi pusă în situația de a deschide focul. Declarația generalului Vlad Gheorghiță
ACTUALITATE Șeful Armatei a spus că are provizii pentru trei zile. Cu ce recomandări vine către populație: ”Trebuie să pregătim tânăra generație”
21:25
Șeful Armatei a spus că are provizii pentru trei zile. Cu ce recomandări vine către populație: ”Trebuie să pregătim tânăra generație”
ACTUALITATE Sacrilegiu la Vatican. Un bărbat a URINAT în public pe Altarul Mărturisirii 
21:10
Sacrilegiu la Vatican. Un bărbat a URINAT în public pe Altarul Mărturisirii 
ACTUALITATE Șeful Armatei anunță că se face o inventariere a rezervei de mobilizare la război a TUTUROR BĂRBAȚILOR din România
20:35
Șeful Armatei anunță că se face o inventariere a rezervei de mobilizare la război a TUTUROR BĂRBAȚILOR din România
EXTERNE „Concedierile au început.” Anunțul care dă fiori americanilor / Peste 4.000 de angajați vor fi disponibilizați / Scenariu sumbru de la Casa Albă
20:06
„Concedierile au început.” Anunțul care dă fiori americanilor / Peste 4.000 de angajați vor fi disponibilizați / Scenariu sumbru de la Casa Albă
Mediafax
Val de ironii la adresa Poliției, după ce banii găsiți în Portul Constanța ar fi recuzită de film
Digi24
„Șoferi la război.” Putin a găsit o nouă metodă prin care îi păcălește pe ruși să lupte pe front
Cancan.ro
Cine este soțul Marinelei Chelaru și cu ce se ocupă. Adrian Cula are o meserie total diferită de a regretatei actrițe
Prosport.ro
Imagini exclusive. Cum arată nora lui Cornel Dinu: apariție rară a tinerei
Adevarul
Diana Șoșoacă îl critică pe Călin Georgescu: „Nu ți-e rușine să-ți bați joc de oamenii care te-au votat și te-au ajutat?”
Mediafax
Ingredientul aruncat la gunoi care poate vindeca intestinul și reduce inflamația
Click
Secretele întunecate ale lui Albert Einstein. Cum se comporta cu femeile din viața sa: „Era o cruzime degradantă”
Wowbiz
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
Antena 3
Primăria care e condusă de doi soți de peste 18 ani și nimeni nu i-a oprit. Salariul edilului crește când vrea nevasta
Digi24
Șeful Armatei spune că românii ar trebui să aibă provizii în casă: „Toate nenorocirile ne prind mereu nepregătiți”
Cancan.ro
BREAKING | Marinela Chelaru a murit la 66 de ani
Ce se întâmplă doctore
Ce operații estetice are Mara Bănică de la Asia Express? Cum arăta înainte de îmbunătățirile fizice. E total schimbată acum
observatornews.ro
Cu cât s-ar putea majora salariul minim din ianuarie 2026. Trei variante de creştere, luate în calcul
StirileKanalD
Emil Gânj a ieșit din locul în care s-a ascuns. Unde i-au găsit polițiștii urmele
KanalD
Cutremur astăzi în România! În ce zonă s-a produs și ce magnitudine a înregistrat
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Cele mai tari mașini SECOND-HAND de la SAB 2025 - VIDEO
Descopera.ro
Cerul ascunde „SPIRIDUȘI” și „ELFI”: fenomene electrice rare ale Pământului
Capital.ro
Ora de iarnă 2025. România dă ceasul înapoi cu o oră. Ora 04:00 va deveni ora 03:00
Evz.ro
Care este cea mai bună metodă de a găti legumele la cuptor: Recomandarea unanimă a trei bucătari
A1
Marele regret al Marinelei Chelaru. Ce și-a dorit toată viața și nu a putut avea: „Mie nu mi-a dat Dumnezeu...”
Stirile Kanal D
Un seism puternic de 7,4 a lovit Filipine. Autoritățile au emis alertă de tsunami
Kfetele
Mama Geta, alături de Iancu, Denisa și Ileana la târg. Cu cât vând aceștia un kilogram de brânză proaspătă: “Produse tradiționale adevărate.”
RadioImpuls
Marinela Chelaru s-a stins din viață cu o DURERE pe care nu a spus-o nimănui până la final. Toată lumea o vedea puternică, dar în sufletul ei era o rană adâncă. Și-a dorit, dar nu s-a întâmplat. A așteptat, a sperat...și apoi a fost prea târziu
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI: Alinuţa: – Mamă trebuie să-ți mărturisesc că mi-am pierdut virginitatea
Descopera.ro
Pentru prima dată în Marea Britanie, cercetătorii au găsit un țânțar purtător de mai multe boli
Sari la bara de unelte