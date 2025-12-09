Prima pagină » Actualitate » Avertisment MAE pentru românii care călătoresc în Japonia. Semnal de alarmă pentru următoarele 7 zile. Există riscul producerii unui nou seism

Mara Răducanu
09 dec. 2025, 13:22, Actualitate
Ministerul Afacerilor Externe avertizează cetățenii români aflați sau care intenționează să călătorească în Japonia. În acest contexa emis marți o avertizare de călătorie pentru Japonia în contextul cutremurului de 7.6 grade pe scara Richter care a lovit țara luni.

Autoritățile nipone, prin intermediul Agenției Meteorologice a Japoniei, avertizează asupra posibilității producerii, în decursul următoarelor 7 zile, a unui cutremur de mare intensitate (mega-cutremur) în nordul Japoniei. Zonele de posibil risc seismic sunt localizate pe coasta pacifică, începând din provincia Hokkaido, în nord, până în provincia Chiba.

Agenția Japoneză de Meteorologie a avertizat cu privire la că există o probabilitate semnificativă ca, în următoarele șapte zile, să se producă un mega-cutremur în nordul țării. De asemenea, în avertizare se precizează că zonele cu risc major se află pe coasta Pacificului, din provincia Hokkaido până în provincia Chiba.

MAE recomandă cetățenilor români să evite orice deplasare către zonele menționate și să urmeze cu strictețe instrucțiunile autorităților nipone.

Românii aflați în Japonia pot solicita asistență consulară la numerele Ambasadei României la Tokyo

  • (+81(0)334791804, +81 (0)3 3479 0431 și +81 (0)3 3479 0432), apelurile fiind redirecționate automat către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate. Pentru situații de urgență este disponibil numărul de telefon +81 80 4461 4465.
  • Reamintim că un cutremur puternic, cu magnitudinea preliminară de 7,2, a lovit luni largul prefecturii Aomori din Japonia, determinând emiterea unei avertizări de tsunami. Ulterior, magnitudinea a fost actualizată la 7.6. Cutremurul a avut loc în largul coastei de nord și nord-est a Japoniei, în apropierea prefecturilor Aomori și Hokkaido.
  • Agenția Meteorologică din Japonia (JMA) a emis o avertizare de tsunami pentru zonele de coastă din Hokkaido, Aomori și Iwate și a prognozat valuri de până la 3 metri înălțime. Cutremurul a înregistrat o intensitate de „upper 6” pe scara seismică japoneză (de la 1 la 7) în prefectura Aomori, indicând mișcări violente la sol.

