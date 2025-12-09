Ministerul Afacerilor Externe avertizează cetățenii români aflați sau care intenționează să călătorească în Japonia. În acest contexa emis marți o avertizare de călătorie pentru Japonia în contextul cutremurului de 7.6 grade pe scara Richter care a lovit țara luni.

Autoritățile nipone, prin intermediul Agenției Meteorologice a Japoniei, avertizează asupra posibilității producerii, în decursul următoarelor 7 zile, a unui cutremur de mare intensitate (mega-cutremur) în nordul Japoniei. Zonele de posibil risc seismic sunt localizate pe coasta pacifică, începând din provincia Hokkaido, în nord, până în provincia Chiba.

MAE recomandă cetățenilor români să evite orice deplasare către zonele menționate și să urmeze cu strictețe instrucțiunile autorităților nipone.

Rom ânii afla ți în Japonia pot solicita asisten ță consulară la numerele Ambasadei Rom âniei la Tokyo

(+81(0)334791804, +81 (0)3 3479 0431 și +81 (0)3 3479 0432), apelurile fiind redirecționate automat către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Rom âni din Str ăinătate. Pentru situații de urgență este disponibil numărul de telefon +81 80 4461 4465.

Reamintim că un cutremur puternic, cu magnitudinea preliminar ă de 7,2, a lovit luni largul prefecturii Aomori din Japonia, determin ând emiterea unei avertiz ări de tsunami. Ulterior, magnitudinea a fost actualizată la 7.6. Cutremurul a avut loc în largul coastei de nord și nord-est a Japoniei, în apropierea prefecturilor Aomori și Hokkaido.

Cutremurul a avut loc Agenția Meteorologică din Japonia (JMA) a emis o avertizare de tsunami pentru zonele de coastă din Hokkaido, Aomori și Iwate și a prognozat valuri de p ân ă la 3 metri în ălțime. Cutremurul a înregistrat o intensitate de „upper 6” pe scara seismic ă japoneză (de la 1 la 7) în prefectura Aomori, indicând mi șcări violente la sol.

