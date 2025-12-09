Ministerul Afacerilor Externe avertizează cetățenii români aflați sau care intenționează să călătorească în Japonia. În acest contexa emis marți o avertizare de călătorie pentru Japonia în contextul cutremurului de 7.6 grade pe scara Richter care a lovit țara luni.
Autoritățile nipone, prin intermediul Agenției Meteorologice a Japoniei, avertizează asupra posibilității producerii, în decursul următoarelor 7 zile, a unui cutremur de mare intensitate (mega-cutremur) în nordul Japoniei. Zonele de posibil risc seismic sunt localizate pe coasta pacifică, începând din provincia Hokkaido, în nord, până în provincia Chiba.
MAE recomandă cetățenilor români să evite orice deplasare către zonele menționate și să urmeze cu strictețe instrucțiunile autorităților nipone.
