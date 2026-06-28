Avertisment pentru șoferi. Restricțiile de circulație din cauza caniculei se prelungesc pentru 35 de județe din România

Un nou avertisment pentru șoferi din partea CNAIR. Restricțiile de circulație din cauza caniculei se prelungesc pentru 35 de județe din România, luni și marți. Restricțiile sunt aplicate în cazul autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată de peste 7,5 tone.

În urma codurilor roșii de temperaturi ridicate emise de Administrația Națională de Meteorologie, CNAIR a decis să prelungească restricțiile de circulație în cazul autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată de peste 7,5 tone. Restricțiile sunt aplicate în 35 de județe din România, pe sectoarele de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi.

Unde vor fi aplicate restricțiile de circulație

Acestea sunt: Galați, Vrancea, Vaslui, Bacău, Iași, Neamț, Botoșani, Suceava, Bistrița Năsăud, Maramureș, Satu Mare, Bihor, Sălaj, Cluj, Arad, Timiș, Caraș Severin, Hunedoara, Alba, Mureș, Sibiu, Harghita, Covasna, Brașov, Mehedinți, Gorj, Vâlcea, Dolj, Olt, Teleorman, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Giurgiu și Ilfov.

„Măsura este adoptată pentru protejarea și conservarea sectoarelor de drum cu îmbrăcăminte bituminoasă, respectiv pentru prevenirea deformațiilor majore ireversibile (ce implică și pierderea stabilității straturilor rutiere) care pot apărea pe rețeaua rutieră, ca efect al desfășurării traficului greu în condițiile climatice de caniculă”, anunță CNAIR.

Care sunt excepțiile

Există și câteva excepții, așa cum anunță CNAIR.

„Amintim conducătorilor auto că măsurile adoptate sunt dispuse în baza prevederilor articolului 44 alin. 2 și 3 al Ordonanței de Guvern nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora administratorul drumului poate interzice temporar circulația vehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone pe rețeaua rutieră din județele afectate de codurile de caniculă, cu excepția:

transporturilor de persoane;

transporturilor de animale vii şi de produse perisabile de origine animală şi vegetală;

vehiculelor care participă la intervenții în caz de forță majoră;

transporturilor funerare;

transporturilor poștale;

transporturilor de echipamente de prim ajutor;

transporturilor pentru distribuire de carburanți;

transporturilor de mărfuri sub temperatura controlată;

transporturilor pentru tractări vehicule avariate;

transporturilor pentru distribuirea de apă și hrană în zonele calamitate;

transporturilor cu vehicule specializate destinate prin construcție salubrizării;

transporturilor apă îmbuteliată și băuturi răcoritoare;

transporturilor produse provenite din exploatări agricole;

transporturilor militare implicate în exerciții multinaționale;

transporturilor rutiere în cadrul Sistemului Garanție Returnare (SGR);

transporturilor de produse alimentare diverse (produse de panificație, produse de patiserie și de cofetărie proaspete, pișcoturi și biscuiți, produse de patiserie și de cofetărie conservate, zahăr și produse conexe, cacao, ciocolată și produse zaharoase, paste făinoase, cafea, ceai și produse conexe, condimente și mirodenii, produse nutriționale speciale, diverse produse alimentare și produse uscate, sucuri și băuturi alcoolice și nealcoolice, inclusiv apa minerală)”, arată CNAIR.

Cod roșu de caniculă în România

Meteorologii anunță temperaturi de foc în România, în următoarele zile. Se află în vigoare un cod roșu de val de căldură intens, caniculă, nopți tropicale, disconfort termic accentuat pentru intervalul 29 iunie, ora 10:00 – 1 iulie, ora 10:00. Temperaturile ating și 41 de grade Celsius. Zone afectate: Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia și jumătatea vestică a Munteniei.

„În Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia și jumătatea vestică a Munteniei se vor înregistra temperaturi maxime extreme, comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie, disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 41 de grade, cu cele mai ridicate valori în Banat și Crișana.

Nopțile vor fi tropicale, cu minime ce se vor situa în general între 17 și 25 de grade”, transmite ANM.

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