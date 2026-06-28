Prima pagină » Actualitate » Avertisment pentru șoferi. Restricțiile de circulație din cauza caniculei se prelungesc pentru 35 de județe din România

Avertisment pentru șoferi. Restricțiile de circulație din cauza caniculei se prelungesc pentru 35 de județe din România

Avertisment pentru șoferi. Restricțiile de circulație din cauza caniculei se prelungesc pentru 35 de județe din România
Galerie Foto 4
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Un nou avertisment pentru șoferi din partea CNAIR. Restricțiile de circulație din cauza caniculei se prelungesc pentru 35 de județe din România, luni și marți. Restricțiile sunt aplicate în cazul autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată de peste 7,5 tone.

În urma codurilor roșii de temperaturi ridicate emise de Administrația Națională de Meteorologie, CNAIR a decis să prelungească restricțiile de circulație în cazul autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată de peste 7,5 tone. Restricțiile sunt aplicate în 35 de județe din România, pe sectoarele de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi.

Avertisment pentru șoferi. Restricțiile de circulație din cauza caniculei se prelungesc pentru 35 de județe din România

Restricțiile de circulație din cauza caniculei se prelungesc pentru 35 de județe din România

Unde vor fi aplicate restricțiile de circulație

Acestea sunt: Galați, Vrancea, Vaslui, Bacău, Iași, Neamț, Botoșani, Suceava, Bistrița Năsăud, Maramureș, Satu Mare, Bihor, Sălaj, Cluj, Arad, Timiș, Caraș Severin, Hunedoara, Alba, Mureș, Sibiu, Harghita, Covasna, Brașov, Mehedinți, Gorj, Vâlcea, Dolj, Olt, Teleorman, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Giurgiu și Ilfov.

„Măsura este adoptată pentru protejarea și conservarea sectoarelor de drum cu îmbrăcăminte bituminoasă, respectiv pentru prevenirea deformațiilor majore ireversibile (ce implică și pierderea stabilității straturilor rutiere) care pot apărea pe rețeaua rutieră, ca efect al desfășurării traficului greu în condițiile climatice de caniculă”, anunță CNAIR.

Care sunt excepțiile

Există și câteva excepții, așa cum anunță CNAIR.

„Amintim conducătorilor auto că măsurile adoptate sunt dispuse în baza prevederilor articolului 44 alin. 2 și 3 al Ordonanței de Guvern nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora administratorul drumului poate interzice temporar circulația vehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone pe rețeaua rutieră din județele afectate de codurile de caniculă, cu excepția:

  • transporturilor de persoane;
  • transporturilor de animale vii şi de produse perisabile de origine animală şi vegetală;
  • vehiculelor care participă la intervenții în caz de forță majoră;
  • transporturilor funerare;
  • transporturilor poștale;
  • transporturilor de echipamente de prim ajutor;
  • transporturilor pentru distribuire de carburanți;
  • transporturilor de mărfuri sub temperatura controlată;
  • transporturilor pentru tractări vehicule avariate;
  • transporturilor pentru distribuirea de apă și hrană în zonele calamitate;
  • transporturilor cu vehicule specializate destinate prin construcție salubrizării;
  • transporturilor apă îmbuteliată și băuturi răcoritoare;
  • transporturilor produse provenite din exploatări agricole;
  • transporturilor militare implicate în exerciții multinaționale;
  • transporturilor rutiere în cadrul Sistemului Garanție Returnare (SGR);
  • transporturilor de produse alimentare diverse (produse de panificație, produse de patiserie și de cofetărie proaspete, pișcoturi și biscuiți, produse de patiserie și de cofetărie conservate, zahăr și produse conexe, cacao, ciocolată și produse zaharoase, paste făinoase, cafea, ceai și produse conexe, condimente și mirodenii, produse nutriționale speciale, diverse produse alimentare și produse uscate, sucuri și băuturi alcoolice și nealcoolice, inclusiv apa minerală)”, arată CNAIR.

Cod roșu de caniculă în România

Meteorologii anunță temperaturi de foc în România, în următoarele zile. Se află în vigoare un cod roșu de val de căldură intens, caniculă, nopți tropicale, disconfort termic accentuat pentru intervalul 29 iunie, ora 10:00 – 1 iulie, ora 10:00. Temperaturile ating și 41 de grade Celsius. Zone afectate: Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia și jumătatea vestică a Munteniei.

„În Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia și jumătatea vestică a Munteniei se vor înregistra temperaturi maxime extreme, comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie, disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 41 de grade, cu cele mai ridicate valori în Banat și Crișana.

Nopțile vor fi tropicale, cu minime ce se vor situa în general între 17 și 25 de grade”, transmite ANM.

Sursă foto: Shutterstock / colaj Gândul

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

STATISTICĂ Sondaj Curs: 73% dintre bucureșteni consideră că România merge într-o direcție greșită
20:35
Sondaj Curs: 73% dintre bucureșteni consideră că România merge într-o direcție greșită
EDUCAȚIE Bacalaureat 2026. Măsuri speciale pentru elevii din București, la 41°C. Ce se întâmplă dacă sistemul de scanare pică
18:59
Bacalaureat 2026. Măsuri speciale pentru elevii din București, la 41°C. Ce se întâmplă dacă sistemul de scanare pică
REACȚIE Senatoarea Nicoleta Pauliuc lansează acuzaţii grave la adresa lui Bolojan şi PNL. Susţine că partidul întreţine reţele de troli “mai agresive decât în toată perioada Georgescu”. Gândul a scris în repetate rânduri despre operaţiunea digitală “Susţin Ilie Bolojan”
18:38
Senatoarea Nicoleta Pauliuc lansează acuzaţii grave la adresa lui Bolojan şi PNL. Susţine că partidul întreţine reţele de troli “mai agresive decât în toată perioada Georgescu”. Gândul a scris în repetate rânduri despre operaţiunea digitală “Susţin Ilie Bolojan”
VIDEO Gest teribilist pe o șosea din Drobeta Turnu Severin. Un șofer a condus o decapotabilă, ridicat în picioare
18:37
Gest teribilist pe o șosea din Drobeta Turnu Severin. Un șofer a condus o decapotabilă, ridicat în picioare
EVENIMENT Nuntă în familia USR. Fostul șef de cabinet al lui Dominic Fritz s-a însurat cu o colegă de partid. Și-au unit destinele în fața lui Fritz
18:32
Nuntă în familia USR. Fostul șef de cabinet al lui Dominic Fritz s-a însurat cu o colegă de partid. Și-au unit destinele în fața lui Fritz
ANUNȚ Uniunea Europeană acordă un ajutor de urgență de 5 milioane de euro pentru Venezuela, după cutremurele devastatoare
17:02
Uniunea Europeană acordă un ajutor de urgență de 5 milioane de euro pentru Venezuela, după cutremurele devastatoare
Mediafax
Patriarhul Daniel, propunerea surpriză de prim-ministru în plin blocaj politic
Digi24
Persoanele sub 50 de ani îmbătrânesc „mai repede decât generațiile anterioare”. Care e explicația
Cancan.ro
O fetiță de doar 7 ani a murit la o piscină celebră din București. Ireal ce făceau părinții ei în acest timp
Prosport.ro
FOTO. Cristina ICH, apariție răvășitoare în dormitor: „Femeia fatală”
Adevarul
De ce au abandonat împărații romani Dacia. Motivele uneia dintre cele mai controversate decizii din istoria Imperiului Roman
Mediafax
Polonia avertizează: Rusia pregătește provocări pe Flancul Estic
Click
Gabriela Prisăcariu a făcut furori pe plajă! Cum arată soția lui Dani Oțil în costum de baie
Digi24
Ziua în care patru bombe nucleare au căzut pe teritoriul Spaniei. O tragedie aviatică ale cărei urmări se simt și 60 de ani mai târziu
Cancan.ro
BREAKING‼️ E cod ROȘU😲 ANM anunță prăpăd și recomandă să NU ieșiți din case↘️
Ce se întâmplă doctore
Avea o frumusețe ireală încă din copilărie. Acum recunoști fetița? A devenit una dintre cele mai admirate femei din lume
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Video / Skoda Octavia Facelift 2.0 TDI. De ce rămâne una dintre favoritele românilor
Descopera.ro
De ce generațiile mai tinere par să îmbătrânească mai repede și cum le afectează asta sănătatea?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă merge la Balul Bobocilor şi pune ochii pe o tipă: - Vrei să dansezi?
Descopera.ro
Trădarea într-o relație poate declanșa reacții similare celor asociate traumei psihologice. Psihologia explică de ce este atât de greu să pleci
ULTIMA ORĂ Călin Georgescu anunță finalul crizei politice: „Noaptea este pe sfârșite și ziua se apropie”
21:07
Călin Georgescu anunță finalul crizei politice: „Noaptea este pe sfârșite și ziua se apropie”
VIDEO Ilie Bolojan, surprins în aeroport, în Oradea, la coada de îmbarcare. S-a salutat și fotografiat cu oamenii
19:55
Ilie Bolojan, surprins în aeroport, în Oradea, la coada de îmbarcare. S-a salutat și fotografiat cu oamenii
JUSTIȚIE 47 de parlamentari și funcționari irakieni, arestați pentru corupție cu o lună înainte ca noul premier irakian să meargă în vizită la Washington DC
19:37
47 de parlamentari și funcționari irakieni, arestați pentru corupție cu o lună înainte ca noul premier irakian să meargă în vizită la Washington DC
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe luni, 29 iunie, de la ora 19.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
19:00
Marius Tucă Show începe luni, 29 iunie, de la ora 19.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe luni, 29 iunie, de la ora 18.00, pe Gândul. Invitat: Victor Ponta
18:55
Marius Tucă Show începe luni, 29 iunie, de la ora 18.00, pe Gândul. Invitat: Victor Ponta
INEDIT Primarul orașului New York, Zohran Mamdani, a reînviat o veche tradiție. Îmbrăcat la costum, a plonjat în apa unei piscine inaugurate
18:27
Primarul orașului New York, Zohran Mamdani, a reînviat o veche tradiție. Îmbrăcat la costum, a plonjat în apa unei piscine inaugurate

Cele mai noi

Trimite acest link pe