Prima pagină » Actualitate » Avertismentul autorităților: ce nu ai voie să faci niciodată cu certificatul de naștere sau de căsătorie

Avertismentul autorităților: ce nu ai voie să faci niciodată cu certificatul de naștere sau de căsătorie

31 oct. 2025, 21:13, Actualitate
Avertismentul autorităților: ce nu ai voie să faci niciodată cu certificatul de naștere sau de căsătorie

Reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne (MAI) au transmis recent un avertisment important pentru cetățeni, și anume, plastifierea documentelor de stare civilă, precum certificatele de naștere și de căsătorie, nu este legală și le face nule.

Conform MAI, actele acestea își pierd valabilitatea odată ce sunt plastifiate, fapt care poate să creeze probleme în momentele în care sunt necesare pentru diverse proceduri oficiale, precum reînnoirea cărții de identitate.

Astfel, plstifierea documentelor oficiale nu respectă normele legale în țara noastră. În momentul în care un document este plastifiat, el devine nul și fără valabilitate, poate fi refuzat de autorități la utilizarea oficială, iar nulitatea este constatată de ofițerii de stare civilă sau funcționarii autorizați.

Prin urmare, chiar dacă plastifierea pare o metodă practică de protecție, legea interzice această practică pentru certificatele de naștere, de căsătorie sau deces.

MAI recomandă deci păstrarea documentelor într-un mod sigur, dar fără plastifiere. Soluțiile recomandate includ:

  • Folie de protecție pentru a le menține intacte;
  • dacă actele au fost deja plastifiate, solicitarea unui duplicat de la serviciul public comunitar de evidență a persoanelor din țară;
  • Pentru românii aflați în străinătate, duplicatul poate să fie obținut de la consulatele române.

De asemenea, cetățenii trebuie fie conștienți utilizarea documentelor plastifiate poate genera refuz la:

  • Reînnoirea cărții de identitate;
  • Înregistrarea actelor în diverse instituții publice;
  • Orice procedură oficială care necesită document original valid.

MAI mai subliniază siguranța documentelor nu înseamnă plastifiere, ci păstrarea acestora într-un loc ferit de umezeală, zgârieturi sau alte deteriorări fizice.

Autorul recomandă:

S-a schimbat LEGEA în România! Ce trebuie să faci, dacă te căsătorești după 31 martie 2025

Mediafax
Novaci și Rânca, declarate stațiune turistică de interes național
Digi24
Rusia declară că e pregătită pentru negocieri directe cu Ucraina, însă cu o condiție
Cancan.ro
Cine este fosta soacră a medicului Ștefania Szabo și ce funcție cheie are în județul Buzău. S-a aflat abia acum!
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, în corset de piele şi fustă scurtă. Apariția serii
Adevarul
O mare companie metalurgică din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov
Mediafax
Cea mai scumpă cafea din lume se vinde în Dubai. Care este prețul pentru o ceașcă
Click
O româncă a cucerit sudul Spaniei. Afacerea cu care a dat lovitura, oferită exemplu de televiziunea spaniolă
Digi24
Un cuplu din Gorj și-a vândut bebelușul de trei săptămâni ca să-și cumpere o mașină. Unde a fost găsit copilul
Cancan.ro
Colegul Ștefaniei Szabo a spus adevărul despre fiola de anestezic găsită lângă medic. Ce a declarat la audieri
Ce se întâmplă doctore
Imagini incendiare! Vedeta a făcut furori în bikini! Nici nu zici că are 44 de ani
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Rușii se joacă din nou cu mințile fanilor Dacia! Așa ar putea arăta noul Sandero
Descopera.ro
O misiune spațială nu mai răspunde la mesajele de pe Pământ
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Medicul către Bulă: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția. Și 80 de lei, dacă faceți cu amanta
Descopera.ro
Cum îți îngrijești corect tricotajele din lână. Sfaturi de la experți pentru haine care rezistă ani de zile