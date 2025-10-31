Avertismentul autorităților: ce nu ai voie să faci niciodată cu certificatul de naștere sau de căsătorie

Reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne (MAI) au transmis recent un avertisment important pentru cetățeni, și anume, plastifierea documentelor de stare civilă, precum certificatele de naștere și de căsătorie, nu este legală și le face nule.

Conform MAI, actele acestea își pierd valabilitatea odată ce sunt plastifiate, fapt care poate să creeze probleme în momentele în care sunt necesare pentru diverse proceduri oficiale, precum reînnoirea cărții de identitate.

Astfel, plstifierea documentelor oficiale nu respectă normele legale în țara noastră. În momentul în care un document este plastifiat, el devine nul și fără valabilitate, poate fi refuzat de autorități la utilizarea oficială, iar nulitatea este constatată de ofițerii de stare civilă sau funcționarii autorizați.

Prin urmare, chiar dacă plastifierea pare o metodă practică de protecție, legea interzice această practică pentru certificatele de naștere, de căsătorie sau deces.

MAI recomandă deci păstrarea documentelor într-un mod sigur, dar fără plastifiere. Soluțiile recomandate includ:

Folie de protec ție pentru a le menține intacte ;

dac ă actele au fost deja plastifiate , solicitarea unui duplicat de la serviciul public comunitar de eviden ță a persoanelor din țară ;

Pentru rom ânii afla ți în str ăinătate , duplicatul poate s ă fi e obținut de la consulatele rom âne .

De asemenea, cetățenii trebuie să fie conștienți că utilizarea documentelor plastifiate poate genera refuz la:

Re înnoirea c ărții de identitate ;

Înregistrarea actelor în diverse institu ții publice ;

Orice procedură oficială care necesită document original valid.

MAI mai subliniază că siguranța documentelor nu înseamnă plastifiere, ci păstrarea acestora într-un loc ferit de umezeală, zgârieturi sau alte deteriorări fizice.

