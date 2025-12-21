Avertismentul directorului general al ANPC: citricele vândute în magazine nu sunt bune pentru consum. „Suntem bătaia de joc a importatorilor”

Paul Anghel, directorul general al ANPC, face o serie de afirmații teribile, în contextul în care românii se înghesuie la cumpărături în această perioadă. El afirmă că portocalele și restul citricelor vândute în magazine nu sunt bune pentru consum.

În opinia sa, România a ajuns „ bătaia de joc a importatorilor” de citrice.

Paul Anghel vorbește despre „furaj animalier”

Potrivit declarațiilor făcute de Paul Anghel, comercianții recurg la o practică înșelătoare în cazul citricelor. Concret, portocalele și lămâile de dimensiuni reduse, care sunt vândute în multe magazine, ar trebui să aibă o altă destinație – exclusiv pentru hrana animalelor – și să nu fie oferite consumatorilor români.

Mai mult, șeful ANPC atrage atenția că multe dintre aceste portocale neconforme apar în magazine sub eticheta falsă de „produse de calitatea I”.

Standardele europene impun ca lămâile cu diametrul sub 45 de milimetri și portocalele sub 60 de milimetri să nu fie consumate de oameni, având alte destinații, precum furajarea animalelor, procesarea industrială sau compostarea, spune directorul general al ANPC.

„Suntem bătaia de joc a importatorilor de citrice, dar şi a achizitorilor din marketuri!! Lǎmâile (sub 45 mm diametru) şi portocalele (sub 60 mm diametru), considerate furaj animalier atunci când sunt subcalibrate sau neconforme pentru consum uman în orice ţară civilizata după normele europene”, a transmis într-o postare pe Facebook Paul Anghel.

În mesajul său, reprezentantul ANPC atrage atenția asupra faptului că multe hipermarketuri și supermarketuri din România vând aceste produse neconforme sub falsa etichetă „calitate I”

„Cum ajung la raft? E un drum lung, dar interesant!”, conchide Anghel.

În mesajul său, șeful ANPC insistă cu privire la neconformitatea citricelor, care au o destinație strict reglementată: utilizarea ca furaj direct, în special pentru bovine și porcine, procesarea sub formă de suc, piure sau alcool ori compostarea.

