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Avertismentul lui Bill Gates cu privire la telefoanele mobile. Cum i-ar afecta, de fapt, pe copii

Avertismentul lui Bill Gates cu privire la telefoanele mobile. Cum i-ar afecta, de fapt, pe copii
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Bill Gates, chiar una dintre figurile-cheie care au contribuit la dezvoltarea ecosistemului digital, fondatorul Microsoft, Bill Gates, trage un semnal de alarmă cu privire la problemele legate de petrecerea unui timp îndelungat în mediul online. Cu precădere, el face referire la copii.

Inspirat de cartea The Anxious Generation, a psihlogului Jonathan Haidt, magnatul și-a exprimat îngrijorarea față de modul în care expunerea constantă la ecrane afectează facultăți esențiale, precum capacitatea de concentrare și gândirea critică, scrie El Economista.

Bill Gates pune un accent deosebit pe modul în care acest lucru îi afectează pe copii, remarcând faptul că cei de astăzi nu au timp să se plictisească, să gândească sau să reflecteze, întrucât își petrec timpul lipiți de ecrane care le permit să-și petreacă ore în șir „deconectându-se” de la realitate.

„Ironia este că părinții din ziua de azi sunt hiperprotectori în lumea fizică, dar, în mod ciudat, manifestă o atitudine distantă în cea digitală, permițându-le copiilor să-și trăiască viața online în mare parte fără supraveghere.”

De altfel, un număr tot mai mare de studii indică impactul negativ pe care ecranele îl au asupra minorilor, în special în ceea ce privește sănătatea mintală și stima de sine. Amintim, cu această ocazie că, astăzi, 10 octombrie, este Ziua Mondială a Sănătății Mintale.

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