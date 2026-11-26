Emmanuel Macron a precizat miercuri la Palatul Élysée, în cadrul unei întâlniri cu reprezentanții sectorului agricol din Franța că salută decizia Uniunii Europene de a suspenda importurile de carne din America de Sud, în special cea din Brazilia, deoarece nu respecta niciun standard al blocului comunitar și era „dopată”.

Macron s-a adresat fermierilor francezi, care protestează constant împotriva concurenței neloiale a produselor sud-americane și a precizat că blocarea acestor importuri este rezultatul presiunilor făcute de Franța.

Președintele francez acuză crescătorii de vite din America de Sud că folosesc substanțe precum hormoni de creștere și antibiotice care sunt strict interzise în Uniunea Europeană. „Nu le putem cere agricultorilor europeni să respecte anumite reguli, în timp ce ne deschidem piețele pentru produse provenite de la cei care nu respectă aceleași reguli”, a spus Macron.

Începând cu 3 septembrie, Uniunea Europeană a suspendat temporar importurile de carne de vită, carne de pasăre, ouă și miere din Brazilia deoarece acestea nu respectau standardele sanitare europene. Această restricție rămâne în vigoare până pe 8 decembrie, când Comisia Europeană urmează să facă o reevaluare în cadrul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale (PAFF).

„În ceea ce privește politica externă, am avut anul trecut o poziție fermă de opoziție față de acordul Mercosur. Sunt mândru de lupta pe care am dus-o, pentru că am avut dreptate să o facem. De altfel, am avut cu atât mai multă dreptate cu cât ceea ce denunțam în cazul acordului Mercosur s-a confirmat. În cele din urmă, serviciile Comisiei Europene au constatat că ceea ce spuneam era adevărat. Carnea din țările Mercosur, în special cea braziliană, care ajungea în porturile și apoi pe piețele noastre și nu respecta regulile europene, a fost în cele din urmă interzisă”, a spus Macron în discuția cu fermierii.

„Nu este însă finalul luptei. Pentru mine, este o luptă esențială pentru agricultura noastră. În realitate, agricultura este doar vârful de lance. Același lucru este valabil pentru toate sectoarele economiei. Este vorba despre concurența neloială. Toți cetățenii noștri pot înțelege un lucru simplu: nu le putem cere agricultorilor europeni să respecte anumite reguli, în timp ce ne deschidem piețele pentru produse provenite de la cei care nu respectă aceleași reguli”, a precizat președintele francez.

Marile asociații ale exportatorilor brazilieni de carne, Abiec (carne de vită) și ABPA (carne de pasăre), au condamnat ferm declarațiile lui Macron. Președintele Abiec, Roberto Perosa, a catalogat afirmațiile lui Emmanuel Macron drept „politice, populiste și protecționiste” și a susținut că auditurile recente ale Comisiei Europene au confirmat conformitatea sistemului sanitar brazilian. Mai mult, sectorul agricol brazilian cere acum guvernului de la Brasília o reacție diplomatică dură împotriva blocadei europene.