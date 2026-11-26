Președintele Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu, a dezvăluit joi, 26 noiembrie, într-un interviu la Antena 3 CNN, că, din estimările făcute, datoria lăsată de Guvernul Bolojan se ridică la suma de aproximativ 50 de miliarde de lei, cifră care depășește 2% din valoarea Produsului Intern Brut. În urmă cu două săptămâni, Gândul a scris că, în „greaua moștenire a lui Bolojan”, se regăsește o listă lungă de datorii, restanțe și amânări de plăți în valoare de peste 40 de miliarde de lei, cifre confirmate chiar de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.
„Vorbim, ca să răspund direct, undeva la o sumă de 50 de miliarde de lei, pe care am aproximat-o și noi în urmă cu câteva săptămâni. Sume care, în acest moment, sunt neacoperite. Asta înseamnă 2 și ceva la sută din PIB.
Avem o populație, un popor până la urmă, care a fost supus la toate aceste constrângeri, popor care a ajuns la limita suportabilității. După an și jumătate, în care ai zis că faci lucruri bune și am mers din rău în mai rău, iar rezultatul este cel pe care îl vedem acum. Asta e și mai grav”, a declarat liderul PSD potrivit sursei citate.
Declarațiile ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, au scos la iveală dimensiunea problemelor bugetare cu care se confruntă România după guvernarea Ilie Bolojan. Este vorba de o sumă de aproximativ 40,4 miliarde de lei, echivalentă cu aproape 2% din PIB-ul țării.
Centralizarea principalelor sume care apasă asupra bugetului:
Mai multe informații despre declarațiile făcute de Alexandru Nazare cu privire la moștenirea lăsată de fostul său șef în Guvern, Ilie Bolojan, sunt disponibile AICI.