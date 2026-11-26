Președintele Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu, a dezvăluit joi, 26 noiembrie, într-un interviu la Antena 3 CNN, că, din estimările făcute, datoria lăsată de Guvernul Bolojan se ridică la suma de aproximativ 50 de miliarde de lei, cifră care depășește 2% din valoarea Produsului Intern Brut. În urmă cu două săptămâni, Gândul a scris că, în „greaua moștenire a lui Bolojan”, se regăsește o listă lungă de datorii, restanțe și amânări de plăți în valoare de peste 40 de miliarde de lei, cifre confirmate chiar de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

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Sorin Grindeanu: „Avem un popor care a ajuns la limita suportabilității / Asta e și mai grav”

„Vorbim, ca să răspund direct, undeva la o sumă de 50 de miliarde de lei, pe care am aproximat-o și noi în urmă cu câteva săptămâni. Sume care, în acest moment, sunt neacoperite. Asta înseamnă 2 și ceva la sută din PIB.

Avem o populație, un popor până la urmă, care a fost supus la toate aceste constrângeri, popor care a ajuns la limita suportabilității. După an și jumătate, în care ai zis că faci lucruri bune și am mers din rău în mai rău, iar rezultatul este cel pe care îl vedem acum. Asta e și mai grav”, a declarat liderul PSD potrivit sursei citate.

Moștenirea pe care a lăsat-o Bolojan: Datorii de peste 40 de miliarde de lei, cifră confirmată de ministrul Finanțelor

Declarațiile ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, au scos la iveală dimensiunea problemelor bugetare cu care se confruntă România după guvernarea Ilie Bolojan. Este vorba de o sumă de aproximativ 40,4 miliarde de lei, echivalentă cu aproape 2% din PIB-ul țării.

Centralizarea principalelor sume care apasă asupra bugetului:

4 miliarde de lei – stocul restanțelor pentru concedii medicale;

– stocul restanțelor pentru concedii medicale; 2 miliarde de lei – sume aferente obligațiilor către constructori și companiile care execută lucrări publice;

– sume aferente obligațiilor către constructori și companiile care execută lucrări publice; 3,4 miliarde de lei – datoria rezultată din litigiul cu Pfizer;

– datoria rezultată din litigiul cu Pfizer; 18 miliarde de lei – sume asociate PNRR, expuse riscurilor de finanțare, întârzierilor sau problemelor de rambursare;

– sume asociate PNRR, expuse riscurilor de finanțare, întârzierilor sau problemelor de rambursare; 5 miliarde de lei – obligații de plată către magistrați, rezultate din hotărâri judecătorești;

– obligații de plată către magistrați, rezultate din hotărâri judecătorești; 8 miliarde de lei – sume indicate ca fiind deja acoperite după prima rectificare bugetară, pentru furnizori, sănătate și asistență socială.

– sume indicate ca fiind deja acoperite după prima rectificare bugetară, pentru furnizori, sănătate și asistență socială. TOTAL: 40,4 miliarde de lei. Aproximativ 1,93% din PIB

Mai multe informații despre declarațiile făcute de Alexandru Nazare cu privire la moștenirea lăsată de fostul său șef în Guvern, Ilie Bolojan, sunt disponibile AICI.