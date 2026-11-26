Fostul președinte Emil Constantinescu a vorbit într-un interviu pentru Recorder despre alegerile prezidențiale din 2000, când, în turul doi, bătălia pentru Cotroceni s-a dat între fostul lider PSD, Ion Iliescu, și Corneliu Vadim Tudor, președintele Partidului România Mare (PRM), de la vremea respectivă. Întrebat dacă a votat la acel moment, Emil Constantinescu a dezvăluit că și-a exprimat dezaprobarea față de ambii candidați, prin anularea votului.

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Emil Constatinescu a precizat că nu i-a considerat nici pe Iliescu și nici pe Vadim, potriviți pentru funcția de președinte al României. Fostul șef de stat s-a prezentat la urne și a tăiat numele ambilor candidați de pe buletinul de vot.

„Așa cum l-am tăiat pe Ceaușescu, i-am tăiat pe amândoi. Am anulat votul. Așa trebuia să facă orice om normal. Să-l aleagă alții dar nu eu. El oricum câștiga”, a declarat Emil Constantinescu pentru sursa citată.

Emil Constantinescu, despre prezidențialele din 2000: „Am spus: Alegeți-l pe Isărescu”

Deși mulți i-au reproșat, ulterior, lui Constantinescu că nu a mai candidat pentru un al doilea mandat, fostul președinte a argumentat că l-a propus pe Mugur Isărescu pentru a-i lua locul la Cotroceni. Mai mult, acesta a amintit că a declarat, public, la vremea aceea, că Isărescu ar fi un lider mai capabil decât el.

„Eu nu am lăsat locul liber. Nu mă votau cei care îmi reproșează acum. Eu l-am propus pe Isărescu și i-am susținut candiudatura. Am spus ceea ce nici un român nu cred că acceptă să spună: «Alegeți-l pe Isărescu, el va fi un președinte mai bun decât mine»”, a mai adăugat Constantinescu.

Pactul dintre Emil Constantinescu și Ion Iliescu în biblioteca de la Palatul Cotroceni

În cadrul interviului, Emil Constantinescu a mai relatat despre promisiunea pe care i-a făcut-o lui Ion Iliescu în 1999, în biblioteca de la Cotroceni, când i-a spus că nu va mai candida pentru al doilea mandat, cu condiția ca PSD să nu blocheze dreptul de survol pe cerul României pentru avioanele americane pe fondul conflictului din fosta Iugoslavie.

Discuția a avut loc în contextul în care România trebuia să-și demonstreze loialitatea față de Occident, iar miza era aderarea la NATO.

„L-am chemat pe președintele Iliescu și i-am spus: „Domnule președinte, e conflict în Iugoslavia. Dacă deveniți președinte, credeți că mai puteți merge înapoi?” a merge înapoi înseamna unirea României cu uniunea statală Rusia-Belarus. Vă anunț că dacă sunteți de acord să vă abțineți, eu nu mai candidez. Dacă eu nu mai candidez, dvs. sunteți președinte. El a zis «da»”, a relatat Emil Constantinescu.

Constantinescu, după discuția cu Iliescu: „L-am sunat pe Bill Clinton”

Acesta a mai adăugat că, ulterior discuției cu Iliescu, i-a oferit asigurări lui Bill Clinton, președintele SUA, de la momentul respectiv, că liderul PSD își va onora promisiunea, așa cum de altfel s-a și întâmplat.

„L-am sunat pe Bill Clinton și i-am spus: «Am vorbit cu peședintele Iliescu, mâine dimineață este votul, Iliescu se va abține, votul va fi zdrobitor în favoare». M-a întrebat Clinton: «Crezi că-și va respecta cuvântul?» I-am spus «da». Rezultatul votului în Parlament l-am primit asupra Atlanticului: 225 pentru, 21 împotrivă.”, a mai povestit Emil Constantinescu.

FOTO/VIDEO: Recorder.ro. /Mediafax