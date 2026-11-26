Vicepremierul Marian Neacșu a declarat joi 26 noiembrie, la podcastul lui Timotei Onoriu, că reforma administrativă și restructurarea companiilor de stat sunt două dintre cele mai importante obiective asumate de PSD la guvernare. Acesta a subliniat că reforma administrației nu trebuie redusă la concedieri, așa cum anunțase fostul premier Bolojan. Potrivit vicepremierului, scopul real este un stat „mai eficient” și „mai suplu”, prin reorganizarea structurilor teritoriale, comasarea serviciilor suport și digitalizare.

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„Așa cum v-am spus, am pus pe masă și vom derula în perioada următoare, după obiective precise și după un calendar foarte bine determinat, două reforme majore. Prima dintre ele este cea administrativă și v-am explicat de ce cred că este absolut necesară. A doua este cea care ține de restructurarea statului și a companiilor, în mod deosebit a celor care produc pierderi istorice”, a declarat Marian Neacșu, la podcastul lui Timotei Onoriu.

Neacșu a precizat că cele două reforme au mai fost discutate în trecut, însă nu au fost duse la bun sfârșit.

„Sunt demersuri despre care s-a vorbit, despre care s-au mai încercat a fi apucate de ici, de colo, niciodată neduse la bun sfârșit sau niciodată făcute progrese evidente. Ne propunem, așa cum v-am spus, să le ducem la bun sfârșit pe amândouă”, a spus acesta.

„E foarte posibil să avem ceva pierderi electorale”

Vicepremierul Marian Neacșu a punctat că reforma reprezintă un risc politic pentru PSD, din punct de vedere electoral, însă susține că efectele pozitive se vor simți, în timp.

„Admit și o părere personală că e foarte posibil să avem ceva pierderi electorale din această pricină. Dar, în același timp, sunt convins că într-un orizont de timp rezonabil statul și cetățenii (…) vor înțelege demersul nostru și vom primi prinosul de recunoștință necesar.”, a mai adăugat Neacșu.

Marian Neacșu: „O reformă nu înseamnă neapărat concediere”

În privința reformei administrației, Marian Neacșu a respins ideea eliminării unui anumit număr de posturi, pe modelul fostului premier Bolojan, care propusese reducerea cu 100.000-200.000 a numărului de angajați din sectorul public.

Marian Neacșu a afirmat că o reformă adevărată trebuie să schimbe modul în care funcționează statul.

„O reformă nu înseamnă neapărat concediere sau nu poate consta în concediere. Atunci e concediere colectivă, s-au dat niște drepturi, au plecat, s-au rupt echilibrele”, a declarat Neacșu. „O reformă adevărată în stat înseamnă să creezi mecanisme prin care să-l faci pe stat mai eficient, să-l faci mai suplu, adică să fie mai puțini angajați. Dar oamenii ăia nu pot să fie puși pe drumuri”, a adăugat el.

O altă inițiativă propusă de Marian Neacșu este reorganizarea serviciilor suport din structurile teritoriale ale ministerelor. Acesta a argumentat că există situații în care mai multe structuri deconcentrate ale aceluiași minister au propriile servicii de contabilitate, juridic, audit sau logistică.

„Sunt ministere care au structuri deconcentrate în teritoriu. (…) Luăm, de exemplu, un minister care are mai multe structuri deconcentrate, două, trei, patru. Acele patru structuri deconcentrate în teritoriu au directori, directori adjuncți, șefi de servicii, șefi de direcții și de toate celelalte. Dar, în același timp, au fiecare dintre ele servicii suport, adică audit, contabilitate, juridic, logistică și altele”, a explicat vicepremierul.

„De ce trebuie să am cinci servicii de contabilitate, cinci servicii juridice, cinci la cinci deconcentrate teritoriale ale aceluiași minister care au același obiect de activitate? De ce nu pot să am un centru bugetar în care să am un număr care să deservească toate aceste cinci într-un mod unitar?”, a mai spus el.

Vicepremierul propune înființarea unui centru comun, digitalizat, iar angajații ale căror posturi sunt reorganizate ar putea fi reconvertiți profesional.

„De ce atunci nu pot să fac un centru bugetar cu digitalizare? Pentru că astea toate, apropo de ce înseamnă reconversia, sunt meserii de care în economie este nevoie. De jurist este nevoie, de economist este nevoie și atunci asta va fi unul dintre lucrurile pe care le vom face”, a declarat Neacșu.

„În maximum două săptămâni vom avea două acte normative”

Neacșu a anunțat că mecanismul pentru reforma administrativă a început deja să fie construit. Potrivit acestuia, Guvernul a adoptat un memorandum pentru constituirea grupului interministerial care va lucra la reformă.

„Săptămâna trecută, în ședința de Guvern, am adoptat un memorandum care vizează constituirea grupului respectiv, obiectivele, grupul interministerial, al obiectivelor și al calendarului”, a spus vicepremierul.

El a precizat că premierul Luca Niculescu a semnat decizia de constituire a grupului, iar acesta urma să aibă prima ședință.

„Primul-ministru a și semnat decizia în consecință de constituire. Am avut o discuție ieri cu domnia sa și pentru mâine a și convocat prima ședință a acestui grup interministerial pe care îl prezidează domnia sa și îl coordonez eu, unde vom aproba un regulament și probabil că în maximum două săptămâni vom avea două acte normative în sensul ăsta”, a declarat vicepremierul.

„Mai bine de trei sferturi dintre comunele din România nu se susțin financiar”

O componentă importantă a reformei administrative este reorganizarea administrației locale. Neacșu spune că mai mult de trei sferturi dintre comunele din România nu își pot asigura singure veniturile necesare funcționării.

„Mai bine de trei sferturi dintre comunele din România nu se susțin financiar. Adică nu își pot realiza nivelul de venituri necesare pentru funcționare. E foarte clar că nu mai putem continua în formula asta. De ce primesc alocații bugetare pentru a putea funcționa? Nu e în regulă”, a afirmat el.

Vicepremierul a dat exemplul celor 476 de comune cu populație redusă.

„Avem 476 de comune, dacă nu mă înșel, sub 1.000 de locuitori sau sub 1.500 de locuitori. Cred că sunt vreo 100 și ceva care au sub 700-800, fiecare județ are câteva”, a spus Neacșu.

În opinia sa, pentru localitățile foarte mici, problema nu este doar costul administrației, ci și capacitatea acestora de a furniza servicii publice.

„E foarte clar că o comună de genul ăla nu mai poate să funcționeze sau nu poate funcționa normal. Și nici nu întoarce servicii oamenilor. Asta este problema, că ele sunt tot depopulate”, a declarat vicepremierul.

Marian Neacșu: „Funcționăm administrativ ca-n secolul XIX”

Soluția avută în vedere ar fi asocierea sau comasarea unor comune, fără ca locuitorii să rămână fără acces la administrație.

„În schimb, comune mari adunate, mai mult decât serviciu public, se întoarce și în formula în care centrul unei comune se desființează. Pentru că acolo poate să funcționeze un birou, o anexă a primăriei mari, unde se pot oferi serviciile care se oferă și în momentul ăsta, dar fără să mai avem unită mai aparatul administrativ”, a explicat Neacșu. „Nu ne putem permite să spunem că trăim în secolul XXI, dar funcționăm administrativ ca-n secolul XIX”

Digitalizarea este, în viziunea vicepremierului, o prioritate esențială pentru reforma administrației.

„Indiscutabil. Nu cred că o reformă adevărată, indiferent de ce factură este și indiferent cărui domeniu se adresează, poate să fie făcută fără digitalizare. Nu ne putem permite să spunem că trăim în secolul XXI, dar funcționăm administrativ cam secolul XIX”, a afirmat Marian Neacșu.

În ceea ce privește numărul exact al posturilor care vor fi eliminate, vicepremierul spune că nu există încă o cifră.

„Nu, în momentul ăsta nu. (…) Ceea ce facem în o lună și jumătate (…) este să adunăm toate datele și cifrele, să facem toate analizele necesare pentru a putea să luăm o decizie obiectivă, corectă și eficientă”, a explicat el.

Neacșu critică abordările anterioare în care reforma era stabilită înainte de analiza datelor.

„Din păcate, reformele de până acum n-au reușit pentru că întâi am luat reforma și după aia am început să vedem datele”, a spus vicepremierul.

El a rezumat abordarea printr-o comparație cu meseria de croitor: „Cel mai important este să măsori, să croiești și după aia să tai. Încercăm să ne ținem”.

Reforma anterioară: 3,6 miliarde de lei estimate, circa 700 de milioane colectate

Neacșu a invocat și rezultatele unei reforme administrative promovate de guvernul anterior, afirmând că estimările privind economiile au fost mult peste rezultatele efective.

„Reforma administrativă promovată de vechiul guvern își propusese să adune la buget undeva în jur de 3,6 miliarde. Din informațiile pe care le-am dat Ministerului de Finanțe, abia am reușit să strângem vreo 700”, a declarat el.

Vicepremierul a folosit această diferență drept argument pentru o reformă fundamentată pe date și analize înainte de stabilirea măsurilor.

Companiile de stat cu „pierderi istorice”, în vizorul reformei

A doua componentă majoră anunțată de Neacșu este restructurarea statului și, în special, a companiilor de stat care produc pierderi.

Întrebat despre companiile de stat în care nu există criterii clare de performanță, Neacșu a respins ideea că situația ar fi generalizată, dar a admis existența unor probleme importante.

„Nu împărtășesc în totalitate o astfel de idee. Nu cred că este vreun undeva o astfel de situație exact în termenii ăștia. Cred că a fost așa o terbolizare, o abordare poetică”, a spus el.

În același timp, vicepremierul a fost categoric în privința companiilor de stat care acumulează pierderi.

„Dar, în același timp, că avem întreprinderi de stat neprofitabile care realizează pierderi istorice pe care le cărăm ca un bagaj, ca un balast după noi de ani de zile, de asta sunt absolut convins și ăsta este unul dintre demersurile care m-au motivat să încerc să așez lucrurile într-o direcție corectă”, a afirmat Marian Neacșu.

Vicepremierul a încheiat cu una dintre ideile centrale ale reformei pe care spune că și-o asumă: