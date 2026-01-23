Prima pagină » Actualitate » Avertismentul unui american cu privire la dependența dobândită odată cu mutarea în România: „Nimeni nu mi-a spus că se vând la fiecare colț”

Avertismentul unui american cu privire la dependența dobândită odată cu mutarea în România: „Nimeni nu mi-a spus că se vând la fiecare colț”

23 ian. 2026, 17:49, Actualitate
Mike, un american stabilit în România, și-a amuzat urmăritorii de pe TikTok după ce a vorbit despre „dependența” cu care se confruntă de când s-a mutat în țara noastră. Bărbatul a povestit că a fost nevoit să se confrunte cu o „problenă”… la fiecare colț de stradă.

Este vorba despre delicioșii covrigi, de care el s-a îndrăgostit rapid. El a ales să se stabilească în România, într-un mic sat aflat la aproximativ două ore de București și, de când s-a mutat aici, s-a îndrăgostit de covrigi, pe care a ajuns să îi consume acum tot mai des, potrivit Click.

FOTO – Captură video: TikTok

El a vorbit despre acest preparat simplu și delicios într-o postare făcută pe TikTok, în care a spus că nu știa că există atât de multe sortimente de covrigi. Spre amuzamentul urmăritorilor săi, Mike a spus că simpli covrigi sunt cea mai mare „dependență” cu care s-a confruntat.

„Cântarul meu nu e fericit”

Postarea făcută pe TikTok a atras imediat atenția internauților, care au reacționat cu amuzament la problema americanului.

«Când m-am mutat în România, nimeni nu mi-a spus că se vând „dependențe” ieftine la fiecare colț. E o nebunie și sunt atât de multe sortimente. COVRIGUL. Sunt simpli, cu semințe… Cum ar trebui să trec pe lângă, fără să-mi cumpăr?! Sunt atât de buni, crocanți și calzi. Este cea mai grea „dependență” cu care m-am confruntat. România nu e o țară „sigură”… covrigi la fiecare colț. Cântarul meu nu e fericit», a spus Mike în postarea sa pe TikTok.

Cum au reacționat internauții

Nenumărați români i-au recomandat lui Mike și alte sortimente delicioase de covrigi, iar unii internauți l-au sfătuit să încerce și alte preparate emblematice, cum ar fi micii și șaorma.

Părinții lui Mike sunt români, iar atunci când a vizitat România pentru prima oară, s-a îndrăgostit de experiența de aici și a decis să se mute permanent. Mike a mărturisit că iubește viața pe care o are acum în România și nu crede că ar mai putea să plece vreodată de aici, mai scrie sursa citată.

FOTO & VIDEO: TikTok

