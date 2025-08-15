Avionul lui Vladimir Putin se îndreaptă spre Anchorage, Alaska. Au mai rămas câteva ore până la întâlnirea cu Donald Trump

Avionul președintelui rus, Vladimir Putin, se îndreaptă, în aceste momente, spre Anchorage, Alaska. Au mai rămas câteva ore până la întâlnirea cu președintele SUA, Donald Trump.

Conform datelor oferite de site-ul Flight Radar 24, avionul a decolat de la Magadan, din Rusia, la ora 12:00 AM (ora locală a Rusiei), unde liderul rus făcuse o escală. Avionul lui Vladimir Putin zboară la o altitudine de 10.03554 km și zboară cu 963.04 km pe oră. Avionul este un Tupolev Tu-214PU.

Vezi aici LIVE traseul președintelui rus, Vladimir Putin, către Alaska.

Până la ora actuală, Vladimir Putin a zburat peste două ore și a parcurs peste 1700 de km.

Amintim că, zeci de manifestanți pro-ucraineni au ieșit în stradă la Anchorage, înaintea summit-ului programat între președintele american Donald Trump și liderul Rusiei.

Informația a fost făcută publică de publicația The Kyiv Independent.

„Un miting pro-ucrainean important în Anchorage, înaintea întâlnirii Trump–Putin”, a transmis pe platforma X un jurnalist aflat la fața locului.

Participanții au afișat bannere cu mesaje ca „Ucraina și Alaska – niciodată din nou rusește”, „Putin nu se va opri la Ucraina” și „Alaska este alături de Ucraina”.

Summitul de vineri, 15 august, are loc pe fondul eforturilor intensificate ale Washingtonului de a media un acord de pace între Kiev și Moscova.

