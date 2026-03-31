Gândul a întrebat cum a adoptat Guvernul Bolojan memorandumul Mercosur, cu aviz negativ de la Ministerul Agriculturii. Ce a răspuns purtătoarea de cuvânt

Întrebată direct de reporterul Gândul cum poate să explice adoptarea memorandumului Mercosur, Ioana Dogioiu a transmis că poziția României a fost una consecventă încă de la momentul în care Consiliul Uniunii Europene a decis ca acordul să fie semnat. De asemenea, purtătorul de cuvânt al Guvernului a subliniat că avizul Ministerului Agriculturii nu este un aviz conform, motiv pentru care decizia a fost luată prin memorandum de Guvern.

„După cum știm România a avut o poziție absolut consecventă din acest punct de vedere încă de la Consiliul Uniunii Europene care a decis semnarea acestui acrod. Avizul Ministerului Agriculturii nu este un aviz conform ca în cazul majorității actelor normative. Prin urmare, decizia a fost luată prin memorandum de Guvern”, a răspuns purtătorul de cuvânt la întrebarea Gândul.

Guvernul a aprobat un memorandum pentru acordul Mercosur

Reamintim că Guvernul a aprobat marți, 31 martie, memorandumul privind semnarea de către România a acordului de parteneriat UE-Mercosur. Memorandumul a fost aprobat deși Ministerul Agriculturii a refuzat să dea aviz favorabil, iar Ministerul Justiției a dat aviz favorabil, însă cu observații.

Ioana Dogioiu a anunțat că, în urma aprobării acestui memorandum, acordul va intra efectiv în vigoare provizoriu, de la 1 mai și în România „cu toate clauzele lui, inclusiv cu elementele de regulament prin care se acordă acea protecție pentru producătorii interni”.

„Acest memorandum face ca acordul să intre în vigoare, efectiv, provizoriu de la 1 mai, cu toate clauzele lui, inclusiv cu elementele de regulament prin care se acordă acea protecție pentru producătorii interni”.

