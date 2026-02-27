România are oficial cea mai mare rată a șomajului la nivelul Uniunii Europene, acesta fiind accentuat de măsurile de austeritate ale Guvernului. Unul dintre cei mai importanți antreprenori români, patronul Chimcomplex, Ștefan Vuza, amenință că va opri din liniile de producție ale combinatului și acuză statul că nu susține industria chimică, deși Guvernul se laudă cu un pachet de măsuri pentru relansarea economică.

Ștefan Vuza conduce unul dintre cei mai importanți producători de produse chimice din România. Patronul combinatului Chimcomplex amenință că și își va dezvolta propria divizie de trading ca să poată importa produse chimice, dacă statul nu îi oferă ajutor, notează Economica.net. Chimcomplex este principalul producător și furnizor de substanțe chimice din regiune.

Omul de afaceri acuză Guvernul că nu a gândit intervenții pentru sprijinirea industriei chimice

În intervenția sa publică, antreprenorul acuză Guvernul Bolojan că pachetul de relansare economică ignoră complet industria chimică, puternic afectată de costurile mari ale energiei. Așa cum a scris Gândul (Detalii AICI), deși susține că în câțiva ani vom atinge indepedența energetică, în realitate românii suportă facturi mult umflate în beneficiul statului.

„În 24 februarie 2026, Guvernul României a aprobat pachetul de măsuri pentru relansarea economică, care nu conține intervenții semnificative pentru sprijinirea industriei chimice. Din planul Guvernului lipsesc măsuri directe pentru reducerea prețurilor la energie electrică și gaze, precum și scheme de susținere a sectorului energo-intensiv, deși industria chimică rămâne puternic afectată de costurile energiei, cu valori cu până la 300% mai mari decât în Asia (China, India, Coreea etc.), America de Nord, Țările Arabe, Orientul Mijlociu și Africa. În același timp, celelalte state europene aplică politici ferme pentru susținerea tranziției energetice și pentru protecția industriilor strategice, prin subvenții directe și scheme dedicate competitivității industriale”, susține Ștefan Vuza, în raportul cu rezultatele financiare ale anului 2025.

Combinatul va concedia 1.200 de salariați, alți 5.500 fiind afectați pe orizontală de această decizie

În aceste condiții dramatice, Vuza a decis oprirea secțiilor energo-intensive și disponibilizarea în cadrul Chimcomplex și implicit a partenerilor săi a cel puțin 1.200 de salariați pe verticală și a 5.500 pe orizontală (adică cei provenind de la partenerii și furnizorii combinatului).

La Combinatul Chimcomplex Borzești se va opri o fabricație din totalul de 7 și la Râmnicu Vâlcea 2 din totalul de 11, mai precizează omul de afaceri, care mai anunță:

”Oprirea a două din 5 proiecte de investiții în producție, deoarece mediul de afaceri a devenit impredictibil. Aceste investiții cîștigate din fonduri PNRR au ca efect secundar pierderea finanțărilor nerambursabile pentru România, în cuantum de 150 milioane euro”.

Patronul Chimcomplex mai atrage atenția aupra inegalității pieței, căci „intermediarii rămân principalii câștigători, iar producătorii și populația suportă costurile. Energia va rămâne la niveluri ridicate, cea mai scumpă din Europa, deși România poate asigura prețuri mai mici cu 40%”.

