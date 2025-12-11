Raluca Moroşanu, judecător de la Curtea de Apel Bucureşti, a spus, joi, înaintea conferinţei de presă organizate de instanţă ca urmare a anchetei Recorder, că susţine afirmaţiile judecătorului Laurenţiu Beşu – care apare în acest material – ea reclamând situaţia „toxică şi încordată” din instituţie. „Suntem terorizaţi pur şi simplu cu acţiuni disciplinare”, a subliniat judecătorul.

„Am venit aici să îl susţin pe colegul Laurenţiu Beşu, tot ce a spus el acolo e adevărat, dacă va fi contrazis este o minciună. Aici, la Curtea de Apel Bucureşti, muncim foarte mult, conducerea nu ne ajută de niciun fel”, a declarat Raluca Moroşanu, judecător la Secţia 1 Penală a Curţii de Apel Bucureşti.

Raluca Moroșanu a reclamat situaţia „toxică şi încordată” din cadrul instanţei.

„Suntem terorizaţi pur şi simplu cu acţiuni disciplinare şi cu tot ce ştiţi dumneavoastră că se întâmplă. Nu vreau să vă spun cum este atmosfera şi în ce situaţie toxică şi încordată suntem. O parte dintre colegii mei sunt de acord cu mine, nu ştiu ce va face cealaltă parte, iată sunt aici unii care vor susţine probabil conducerea”, a mai spus judecătorul.

Ea a precizat că nu a fost ofiţer acoperit.

„Nu am fost nici ofiţer acoperit, nici la «doi şi-un sfert», nicăieri, am fost toată viaţa mea magistrat. Colegii din ţară mă cunosc pentru că am fost şi formator la Institutul Naţional al Magistraturii şi la Şcoala Naţională de Grefieri aproape 15 ani şi ei vor şti că nu mint, dacă nu îl cred pe colegul Laurenţiu măcar să mă creadă pe mine”, a adăugat Moroșanu.

