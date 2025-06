BAC 2025 | Ce subiecte au picat la matematică, a doua probă obligatorie de la Bacalaureat.

Update 11 iunie (13:10). Au apărut subiectele la Matematică, în funcție de profilul candidatului.

Profil MATE-INFO – Varianta 1

Profil ȘTIINȚE ALE NATURII – Varianta 1

Profil PEDAGOGIC – Varianta 1

Profil TEHNOLOGIC – Varianta 1

Update 11 iunie (12:00). S-a încheiat proba scrisă la Matematică.

Update 11 iunie (11:15). În cazul profilurilor Mate-Info și Tehnologic, candidații ar fi avut de rezolvat o matrice, la Subiectul I. Apoi, la Subiectul II, elevii au avut de rezolvat un polinom, iar la Subiectul III, o funcție, arată Stirileprotv.ro.

Update 11 iunie (10:30). Începând cu ora 10:30, candidaților li se permite ieșirea din sălile de examen, după predarea foilor de lucru. Examenul scris se va finaliza la ora 12:00.

Update 11 iunie 2025 (09:00). A început proba scrisă.

Update 11 iunie 2025 (08:30). Candidaților li se permite accesul în sălile de examen.

BAC 2025 | Subiectele la matematică

Absolvenții clasei a XII-a zi și XIII-a seral și frecvență redusă au finalizat cursurile vineri, 6 iunie.

Marți, 10 iunie, Bacalaureatul a debutat cu prima probă, cea la Limba și literatura română.

În data de 11 iunie, elevii vor susține proba obligatorie a profilului.

Apoi, pe 13 iunie, candidații vor susține proba la alegere a profilului și specializării, iar elevii din partea minorităților naționale vor susține pe 16 iunie proba scrisă la Limba și literatura maternă.

Rezultatele la probele scrise vor fi publicate în 20 iunie (până la ora 12:00, iar elevii care depun contestații pot să vizualizeze lucrările în intervalul orar 14:00 – 18:00, dar și în zilele de 23 și 24 iunie. Rezultatele finale vor fi afișate pe 30 iunie, potrivit calendarului Bac 2025.

BAC 2024. Ce subiecte au picat la Matematică în sesiunea din vară (2 iulie)

Matematică M_mate-info

Matematică M_şt-nat

Matematică M_tehnologic

Matematică M_pedagogic

Rezultatele finale la examenul de Bacalaureat 2024

Rata de promovare a crescut cu 1,8% după contestații, ajungând la 78,2%. În total, 18.054 de candidați au fost admişi la sesiunea de Bacalaureat 2024.

BAC 2025. Ce trebuie să știi despre examenul maturității

Accesul la examene începând cu ora 9.00

Probele încep la ora 09:00, accesul candidaților în săli fiind permis, în baza unui act de identitate valid, până la ora 08:30, informează Ministerul Educației.

Timp de lucru de trei ore

Pentru redactarea unei lucrări scrise/rezolvarea subiectelor sunt prevăzute trei ore, calculate din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor în sala de examen.

Beneficiază de prelungire, cu cel mult două ore, doar candidații cărora li s-a aprobat solicitarea în acest sens de către comisiile județene, în concordanță cu Procedura de asigurare a condițiilor privind egalizarea șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere, deficiențe de auz și tulburări de neurodezvoltare.

Ce instrumente de scris pot folosi candidații

Pentru rezolvarea subiectelor, candidații vor folosi numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor și a desenelor vor utiliza numai creion negru.

În ceea ce privește probele scrise la Matematică și Geografie, candidații pot apela doar la instrumente de desen, iar pentru probele scrise hârtia folosită este doar cea distribuită în sălile de examen.

Ce obiecte sunt interzise în sala de examen

În sălile de examen este interzisă introducerea unor obiecte precum ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete etc., dar și a oricărui mijloc electronic de calcul, de stocare de informații sau de comunicare (stickuri de memorie, telefoane, tablete etc.). De asemenea, nu este permis accesul în săli cu manuale, dicționare, notițe, însemnări etc.

Totodată, candidaților le este interzis să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită ori să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare în interior sau cu exteriorul.

Candidații surprinși în aceste situații vor fi eliminați din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceștia ori de alți candidați, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane și indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise.

Ca urmare, acești candidați nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului de bacalaureat.