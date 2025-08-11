BACALAUREAT 2025, sesiunea a doua. Luni, 11 august, proba scrisă la Limba română. Când se afișează rezultatele

Candidații care participă la cea de-a doua sesiune a Bacalaureatului vor susține luni, 11 august, proba scrisă la Limba și literatura română.

Peste 30.200 de absolvenți de liceu s-au înscris pentru probele scrise, potrivit datelor comunicate de Ministerul Educației și Cercetării.

MEC transmite că 18.200 de candidați provin din promoția curentă, iar circa 12.000, din promoțiile anterioare.

Aceștia vor susține întreg examenul sau, în funcție de rezultatele obținute în sesiunile anterioare și recunoscute ca atare, doar probele nepromovate.

Probele încep la ora 9:00, accesul candidaților în săli fiind permis, în baza unui act de identitate valid, până la ora 8:30.

Examenul se desfășoară potrivit următorului calendar:

11 august: Limba și literatura română – proba E.a) – proba scrisă

12 august: Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă

13 august: Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – proba scrisă

august: Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă

18 august: Afișare rezultate probe scrise (până la ora 12:00), vizualizare lucrări scrise și depunere contestații (în intervalul orar 14:00 – 18:00)

19 – 20 august: Vizualizare lucrări scrise și depunere contestații

26 august: Afișarea rezultatelor finale.

Examenul este promovat de candidații care îndeplinesc, simultan, următoarele condiții:

au susținut toate probele de evaluare a competențelor;

au susținut toate probele scrise (fiind notați cu minimum 5 la fiecare dintre acestea);

au obținut cel puțin media 6 (în baza notelor primite la probele scrise).

A doua sesiune a examenului național de Bacalaureat 2025 a început lunea trecută cu probele de evaluare a competențelor.

Ce reguli a stabilit MEC

„Este interzisă introducerea în sălile de examen a unor obiecte (ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete etc.), precum și a oricărui mijloc electronic de calcul, de stocare de informații sau de comunicare (stick-uri de memorie, telefoane, tablete etc.). De asemenea, elevii vor fi informați că nu este permis accesul în săli cu manuale, dicționare, notițe, însemnări etc.

În același timp, candidaților le este interzis să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită ori să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare în interior sau cu exteriorul.

Candidații surprinși în aceste situații vor fi eliminați din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceștia ori de alți candidați, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane și indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise. Drept urmare, acești candidați nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului de bacalaureat”, arată Ministerul Educației și Cercetării într-un comunicat.

