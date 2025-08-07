BACALAUREAT 2025, sesiunea de toamnă. Examenul continuă cu proba de competențe lingvistice într-o limbă străină

Sesiunea de toamnă a examenului de bacalaureat 2025 continuă joi și vineri cu evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională, potrivit calendarului oficial publicat de Ministerul Educației. Peste 30.000 de candidați s-au înscris la această sesiune.

După probele de comunicare orală în limba română și limba maternă, dar și după cea de competențe digitale, absolvenții de liceu înscriși în sesiunea a doua a bacalaureatului 2025 susțin în aceste zile proba de competențe lingvistice într-o limbă străină de circulație internațională.

Conform Ministerului Educației și Cercetării, această etapă are loc în zilele de joi și vineri, 7 și 8 august, și este parte integrantă a examenului național de bacalaureat. Scopul este evaluarea nivelului de competență lingvistică al candidaților, nu acordarea unei note.

Peste 30.000 de candidați s-au înscris în sesiunea de toamnă

La sesiunea de toamnă a bacalaureatului s-au înscris peste 30.200 de candidați, dintre care peste 18.200 provin din promoția curentă, iar aproximativ 12.000 din promoțiile anterioare. O parte dintre aceștia vor susține întregul examen, iar ceilalți doar probele nepromovate anterior.

Dintre toți candidații înscriși, mai bine de 5.000 susțin și probele de evaluare a competențelor.

Evaluarea competențelor – fie că vorbim despre limba română, limba maternă, limba modernă sau competențele digitale – se face de către două cadre didactice: profesorul de la clasă și un alt profesor din aceeași specialitate din unitatea de învățământ. Dacă acest lucru nu este posibil, profesorii examinatori sunt desemnați din alte școli, transmite Ministerul Educației într-un comunicat oficial.

Rezultatele obținute la aceste probe nu se notează în sistem clasic, ci se exprimă prin stabilirea nivelului de competență corespunzător, conform grilelor naționale sau europene. Este o modalitate de a evalua obiectiv cunoștințele lingvistice ale elevilor fără a le influența media finală.

Probele scrise încep pe 11 august

După probele orale și de competențe, sesiunea de bacalaureat continuă cu probele scrise:

11 august – limba și literatura română

– limba și literatura română 12 august – proba obligatorie a profilului

– proba obligatorie a profilului 13 august – proba la alegere a profilului și specializării

– proba la alegere a profilului și specializării 14 august – limba și literatura maternă (pentru elevii aparținând minorităților naționale)

Rezultatele inițiale vor fi afișate pe 18 august, zi în care elevii vor putea vedea lucrările și depune eventuale contestații. Evaluarea contestațiilor va continua pe 19 și 20 august, iar afișarea rezultatelor finale este programată pentru 26 august.

Rata de promovare în prima sesiune: 76,5% după contestații

La sesiunea din vară a bacalaureatului 2025, rata de promovare a ajuns la 76,5% după soluționarea contestațiilor, în creștere cu 2,2 puncte procentuale față de rezultatele inițiale (74,3%).

Comparativ cu sesiunea iunie-iulie 2024, când rata de promovare a fost de 78,2%, se înregistrează o ușoară scădere.