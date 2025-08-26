Bacalaureat 2025, sesiunea din toamnă. Vezi aici rezultatele finale la BAC, după contestații

Bacalaureat 2025, sesiunea din toamnă. În cursul zilei de marți, 26 august 2025, pe platforma Ministerului Educației au fost încărcate rezultatele finale ale acestei sesiuni de BAC. Candidații care au susținut „examenul maturității” și au depus și contestații, pot introduce codul unic pe platformă, pentru a vedea notele finale. Datele emise de minister arată că rata de succes a crescut cu 3,5%, după soluționarea contestațiilor.

În cursul zilei de marți, 26 august 2025, de la ora 12:00, au fost încărcate rezultatele finale la sesiunea din toamnă a examenului de Bacalaureat. Candidații care au susținut „examenul maturității” în această toamnă pot accesa notele finale prin intermediul platformei EDU care se află sub „aripa” Ministerului Educației.

Bacalaureat 2025, sesiunea din toamnă: au fost publicate notele finale

Candidații pot vizualiza notele afișate fie la centrele de examen sau școli, fie pe platforma bacalaureat.edu.ro. Tot ceea ce trebuie să faci este să apeși pe butonul „Căutare” și să introduci codul unic primit de profesorul supraveghetor și să accesezi notele obținute. Marți, 26 august 2025, sunt afișate notele după contestații.

Contestații depuse la Limba și Literatura Română: 3.450.

Contestații depuse la Limba și Literatura Maternă: 91.

Contestații depuse la Matematică sau Istorie: 3.929.

Contestații depuse la proba la alegere în funcție de specializare: 3.517.

Inspectoratul Şcolar Judeţean (ISJ) Arad arată că 24 de candidaţi din Arad au promovat Bacalaureatul după ce au făcut contestaţie. Candidații au obţinut medii între 6 şi 6,99, după contestații.

De asemenea, Inspectoratul Şcolar Judeţean (IŞJ) Bihor a anunțat că rata de promovare în sesiunea din toamnă a fost cu 3% mai mare, după contestații.

„În urma soluţionării contestaţiilor în această sesiune, rata de succes a crescut în judeţul Bihor pe ansamblul tuturor promoţiilor, de la 29,67% la 33,68%. Din totalul celor 674 de candidaţi prezenţi au promovat 227. cu 27 de candidaţi mai mult, comparativ cu rezultatele iniţiale (200 de candidaţi)”, a anunţat, într-un comunicat, IŞJ Bihor.

Rata de promovare finală în județul Buzău a atins 28,9%.

„În urma soluţionării contestaţiilor, rata de promovare la nivel judeţean a crescut la 28,9%, comparativ cu 25,78% înregistrată iniţial. Candidaţi înscrişi: 572; candidaţi prezenţi: 481; candidaţi promovaţi: 139; rata de promovare finală: 28,9%”, informează Inspectoratul Şcolar Judeţean (IŞJ) Buzău.

Vești vin și din județul Neamț. Rata de promovare finală în județul Neamț a atins 30,64%.

„Pentru promoţia curentă, rata de promovare după soluţionarea contestaţiilor este de 29,77%, faţă de 25,19% înainte de etapa depunerii contestaţiilor. Rata de promovare după soluţionarea contestaţiilor pentru candidaţii din serii anterioare este de 32,58%, faţă de 29,21% înainte de etapa depunerii contestaţiilor”, a precizat IŞJ Neamţ.

Ce transmite Ministerul Educației

Ministerul Educației a transmis și un comunicat oficial legat de rezutatele la BAC din această sesiune. Potrivit comunicatului, sesiunea curentă a fost promovată de 8.202 candidați.

„Sesiunea curentă a fost promovată de 8.202 candidați (+896, în raport cu prima afișare). Drept urmare, rata de succes pentru toate promoțiile a crescut cu 3,5% după soluționarea contestațiilor: 31,9% (față de 28,4%, rata inițială). Această dinamică ascendentă vizează rezultatele întregii populații de candidați: 31,9% – rată de reușită pentru candidații din promoția curentă (5.058 de promovați, în total), respectiv 31,8% pentru promoțiile anterioare (3.144 de promovați). Au fost depuse 10.987 de contestații, repartizate pe probe astfel: E)a) – 3.450, E)b) – 91, E)c) – 3.929 și E)d) – 3.517. Pentru 3.321 de lucrări la proba E)a), 89 de lucrări la proba E)b), 3.864 de lucrări la proba E)c), respectiv 3.300 de lucrări la proba E)d), notele au fost modificate (prin creștere/descreștere pe segmentul 0,5 – 1,5 puncte). Rata de participare în această sesiune a fost de 84,9%: s-au prezentat 25.710 candidaţi din totalul celor 30.279 de candidaţi înscrişi. Au fost eliminaţi pentru fraudă sau tentativă de fraudă 69 de candidaţi. Rezultatele au fost afișate în mod anonimizat, în conformitate cu prevederile Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR). Nota minimă de promovare a fiecărei probe scrise este 5 (cinci), iar media finală necesară pentru a promova examenul este cel puțin 6 (șase). Rata de promovare este calculată din totalul candidaţilor prezenţi, incluzând în această categorie şi candidaţii eliminaţi”, a transmis Ministerul Educației.

