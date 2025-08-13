Bacalaureat 2025. Un elev a fost eliminat din examen după ce a ADORMIT chiar pe foaia de test: „M-au trezit supraveghetoarele la final”

Faze tari dar cu un viitor sumbru la sesiunea de toamnă a Bacalaureatului 2025. Un elev a povestit că a picat examenul în trecut după ce s-a pus la propriu cu „burta pe carte”, adormind în timpul probei scrise chiar pe foaia de examen.

Sesiunea de toamnă a Bacalaureatului 2025 a adus emoții, dar și povești inedite din partea candidaților. Un elev a mărturisit că a picat examenul în trecut pentru că a adormit în timpul probei scrise.

„Am dat și anul trecut, dar de data asta e bine. L-am picat de două ori, și prima dată, și în toamnă. Pentru că am adormit în timpul Bac-ului și nu am învățat. Pe bancă, pe foaia de examen. M-au trezit supraveghetoarele în ultimele 45 de minute, că erau ultimii trei copii și trebuia să fac ceva, habar n-am”, a povestit candidatul, potrivit Digi24.

Alți participanți spun că vin mai bine pregătiți și că speră la note peste 7 sau chiar peste 9, unii punând și pariuri pe rezultate.

„Peste 9. Am făcut un pariu cu cineva și dacă iau notă mai mare ca el îmi dă două milioane și asta e cel mai important”, a spus un alt elev.

23 de elevi, eliminați după ce au încercat să fraudeze examenul de Bac

Nu toți au mizat însă pe învățat. La proba scrisă de Limba și literatura română, 23 de candidați au fost eliminați după ce au încercat să fraudeze examenul, iar alți 2.000 nu s-au prezentat, deși se înscriseseră.

Specialiștii atrag atenția că aceste atitudini reflectă probleme profunde ale sistemului educațional.

„Nu avem grijă ce se întâmplă cu ei, să creștem oameni. Avem grijă să le băgăm în cap informație. Era la un moment dat o caricatură cu un elev care în loc de cap are pâlnie și în acea pâlnie toarnă informație”, a explicat Ovidiu Pânișoară, expert în educație.

Rezultatele acestei sesiuni de Bacalaureat vor fi afișate pe 18 august.