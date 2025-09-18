Badantă din Italia, HĂRȚUITĂ timp de 5 luni chiar de bărbatul bătrânei pe care o îngrijea. Ce a pățit acum bărbatul

Un bărbat de 62 de ani din localitatea italiană Vado di Monzuno (provincia Bologna) a fost pus sub supraveghere cu brățară electronică și i s-a interzis să se apropie de o badantă pe care ar fi hărțuit-o timp de cinci luni.

Victima, în vârstă de 50 de ani, o îngrijea soția bolnavă a bărbatului, iar la scurt timp după ce a început munca la domiciliul celor doi, soțul pacientei a trecut de la complimente insistente la palme și atingeri neconsimțite, precum și la gesturi obscene și aluzii indecente, potrivit Il Resto del Carlino,

Mai mult, bărbatul ar fi urmărit-o pe femeie până acasă, după fiecare tură, ceea ce a determinat-o pe badantă să depună o plângere la carabinieri.

Astfel, în urma investigației, judecătorul de instrucție de la Bologna a emis ordin de restricție și a dispus montarea brățarăii electronice.

Bătrânul este cercetat acum pentru violență sexuală și acte de persecuție, iar procesul urmează să stabilească responsabilitatea sa.

FOTO – Caracter ilustrativ: Shutterstock