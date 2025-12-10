Maria Plugariu, o badantă din România – în vârstă de 60 de ani – acuzată în Italia de abandon al unei persoane vulnerabile și omisiune de acordare a ajutorului, este căutată pentru a putea fi judecată.

Ea este dată dispărută, iar Curtea cu Jurați din Sassari a decis, în ședința de marți, 9 decembrie, oprirea procesului și trimiterea dosarului înapoi la Parchet pentru ca femeia să fie mai întâi căutată și apoi să i se poată retrimite citația pentru termenul de judecată, ca să i se respecte dreptul la apărare.

Potrivit publicației La Nuova Sardegna, avocata apărării a explicat că a pierdut orice legătură cu Maria Plugariu încă din 2022 și a cerut Curții să dispună căutarea acesteia.

„La Curtea cu Jurați are loc un proces cu acuzații grave împotriva unei persoane fără ca ea să știe. Nu știm dacă s-a întors în țara ei, nu știm nici măcar dacă mai este în viață. A primit doar înștiințarea de încheiere a urmăririi penale, apoi nimic. Un inculpat trebuie să fie informat despre proces”, a spus aceasta.

La solicitarea acesteia s-au opus procurorul Sara Martino și avocatul părții civile, Giuseppe Corda, care reprezintă unul dintre frații victimei.

În final, însă, completul prezidat de judecătorul Massimo Zaniboni a admis cererea apărării și a dispus oprirea procesului până la identificarea îngrijitoarei și renotificarea actelor.

Maria Plugariu este acuzată că a contribuit în mod indirect la moartea lui Cesidio Cugini, în vârstă de 77 de ani, din Calangianus, fratele fostului consilier regional Renato Cugini.

La 5 octombrie 2020, bărbatul a fost găsit de echipajul de urgență 118 întins pe podeaua dormitorului, în agonie, cu echimoze vizibile pe față și pe torace. Maria le-a spus atunci salvatorilor că, în urmă cu două zile, acesta ar fi căzut în cadă și s-ar fi lovit.

Pensionarul, care suferea de demență senilă și dificultăți motorii, a fost internat la spitalul din Nuoro, unde a murit pe 21 octombrie, la 18 zile după cădere.

Parchetul din Tempio o acuză acum pe româncă de faptul că nu ar fi avut grijă de bărbatul bolnav și că ar fi chemat cu întârziere serviciul de urgență, contribuind astfel, prin conduita sa omisivă, la decesul acestuia.