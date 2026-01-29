Prima pagină » Actualitate » Daniel Băluţă îl atacă direct pe Ciprian Ciucu, din cauza STB: „O «strategie» cinică prin care se încearcă mascarea amatorismului”

Daniel Băluţă îl atacă direct pe Ciprian Ciucu, din cauza STB: „O «strategie» cinică prin care se încearcă mascarea amatorismului”

Luiza Dobrescu
29 ian. 2026, 18:23, Actualitate
Daniel Băluţă îl atacă direct pe Ciprian Ciucu, din cauza STB:

Şedinţa convocată de primarul general, Ciprian Ciucu, cu primarii de sectoare din Bucureşti a fost una cu scântei care încă mai sar în direcţia noului edil al Capitalei. Daniel Băluţă, primarul Sectorului 4, spune că Ciucu „încearcă mascarea amatorismului, a lipsei totale de viziune și a incompetenței administrative” cu o „«strategie» cinică”. 

Practic, edilul general a cerut majorarea tarifelor la transportul public de persoane, însă ceilalţi primari s-au opus categoric, pentru că au considerat dublarea preţului biletelor de călătorie „o măsură nedreaptă”, spune Daniel Băluţă, pe Facebook, joi seara.

„O «strategie» cinică prin care se încerca mascarea amatorismului, a lipsei totale de viziune și a incompetenței administrative, prin împovărarea brutală a oamenilor deja sufocați de traiul greu, de creșterea TVA, a taxelor și a impozitelor.

Astăzi, în ședința CGMB, acest mod de a face administrație a fost confirmat fără echivoc, de către Primarul General, cel care a propus creșterea (de fapt, aproape dublarea) tarifelor STB pentru transportul public.

O măsură nedreaptă, care arăta, încă o dată, lipsa de soluții a Primarului General, care a găsit de cuviință să înceapă să “rezolve” problemele critice ale orașului pe spatele bucureștenilor.

Doar intervenția consilierilor generali a făcut ca această nedreptate să fie împiedicată.”

Primarul Sectorului 4 justifică refuzul edilor de sector de a vota noile tarife impuse de Ciucu prin aceea că nu este nimic altceva decât „continuarea și radicalizarea unei politici nocive promovate de premierul Ilie Bolojan, o politică ce distruge puterea de cumpărare,”

„Cu riscul de a mă repeta, mă opun categoric acestei măsuri profund greșite și nu voi susține niciodată politici care lovesc direct în oamenii vulnerabili.

Pentru că ceea ce vedem astăzi în București nu este un accident, ci este continuarea și radicalizarea unei politici nocive promovate de premierul Ilie Bolojan, o politică ce distruge puterea de cumpărare, prăbușește nivelul de trai și încearcă, în mod deliberat, să îngenuncheze Capitala.

NU putem vorbi despre scumpiri ale serviciilor publice în București, mai ales atunci când ne referim la nevoi de bază, precum transportul, atâta timp cât salariile angajaților PMB ajung la suma de 15 milioane de euro pe lună.

Și NU, nu putem vorbi despre scumpiri ale serviciilor publice în București, atâta timp cât administrațiile PNL care au condus orașul au cheltuit, numai anul trecut, 20 de milioane de euro pe “paranghelii”.

Sper ca bucureștenii să sancționeze astfel de comportamente și să fie atenți, pe viitor, la evaluarea preponderentă a rezultatelor Primarului General, rezultate care lipsesc din portofoliul domniei sale.

În calitate de primar al Sectorului 4 și de președinte al PSD București, voi lupta cu toată puterea mea pentru ca oamenii care trăiesc în acest oraș să nu fie condamnați la sărăcie, la subdezvoltare și mizerie”, mai scrie Băluţă.

