Bani în plus la pensie pentru acești pensionari din România. Bonus de 10.590 în unele cazuri

Luna decembrie aduce o serie de ajutoare la pensie, printre care ajutorul de 400 de lei, ajutor la facture de curent sau cel de pe cardul de alimente. Dar mai există însă și un alt beneficiu.

Luna decembrie vine cu o serie de cadouri binevenite pentru pensionari. Pensionarii iau împreună cu pensia un ajutor de 400 de lei. Acest ajutor se acordă prin poștă pentru cei care au optat să încaseze pensia în acest mod.

Cei care iau pensia pe card primesc ajutorul de 400 de lei pe data de 12 decembrie. Zilele acestea intră cei 125 de lei pe cardul de alimente pentru pensionarii care iau pensia minimă de 1.281 de lei. De asemenea, ajutorul de 50 de lei pentru plata facturilor la energie a intrat în conturile celor care au pensie sub 1.900 de lei.

Totodată, există și confirmarea că au început să fie trimise cupoanele cu reducerile la călătoria cu trenul pentru pensionari. Pensionarii beneficiază anual de 6 călătorii cu trenul reduse cu 50%.

„Legea nr. 147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern, cu modificările şi completările ulterioare, prevede pentru pensionarii din sistemul public de pensii, precum şi pensionarii din celelalte sisteme proprii de asigurări sociale, anual, un număr de 6 călătorii simple cu reducere de 50% din tariful stabilit pentru călătoriile pe calea ferată cu trenuri regio sau interregio clasa a 2-a. De aceste facilităţi la transportul pe calea ferată beneficiază şi soţul sau soţia, după caz, cu încadrare în numărul total de călătorii la care are dreptul titularul. Soţul sau soţia poate călători singur(ă) sau împreună cu titularul”, anunță Casa de Pensii.

Cine ia bonus la pensie în decembrie ?

Dovada că au început să se emită cupoane reduse pentru călătoria CFR e poza de mai jos. Cuponul de mai jos aparține unui pensionar. Acesta mai dezvăluie însă un aspect.

Pensionarul acesta are o pensie de 3.377 de lei. De asemenea, se vede că pensionarul a primit restanțe de 10.590 de lei la care a plătit 620 lei impozit și CASS de 190 de lei. Probabil că, pensionarul a trecut la pensie limită de vârstă și i s-au plătit restanțele.

Astfel, este important de știut că, pensionarii care au primit în luna noiembrie decizia cu trecerea la pensie limită de vârstă sau cei care au luat banii de la mica recalculare primesc și restanțe, la fel ca pensionarul de mai sus.

