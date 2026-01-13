Bani în plus la pensiile din ianuarie 2026, pentru pensionarii din aceste orașe din România

Debutul de 2026 aduce bani în plus la pensiile pe ianuarie pentru o parte dintre seniorii din România. Dacă în unele cazuri vorbim de câțiva lei extra, în altele trebuie spus că lucrurile stau diferit.

Pentru majoritatea pensionarilor, însă, începutul anului aduce întârzieri la livrarea sumelor cuvenite, după cum scrie Ziarul de Iași.

Cine primește bani cu întârziere

Concret, în ianuarie, cei care au optat să nu primească pensia într-un cont bancar vor încasa banii cu o întârziere de aproximativ o săptămână față de graficul obișnuit.

În mod normal, Poșta română distribuie pensiile între 1 și 15 ale lunii, dar din cauza zilelor libere legale de la începutul lui ianuarie 2026, graficul de distribuire prin Poșta Română a fost modificat, între 9 și 22 ale lunii, potrivit sursei citate. În schimb, persoanele care primesc pensia în cont nu sunt afectate deloc. În județul Iași, de exemplu, 101.098 de pensionari au încasat banii luni, pe 12 ianuarie.

La momentul de față, 158.300 de pensionari sunt înregistrați la nivelul Iașului, conform datelor furnizate de Casa Județeană de Pensii.

Însă, deșii trebuie să aștepte câteva zile în plus, unii pensionari au motive de bucurie, asta pentru că vor primi un mic „bonus” pe talon. Diferența nu este semnificativă, dar fiecare leu contează pentru seniorii României, care sunt cei mai afectați de scumpirile apărute.

Maria Andronache, șefa CJP Iași, a explicat de unde vin banii în plus – recalcularea pensiilor în etapa a doua. „Pentru mica recalculare, sumele în plus sunt, în cele mai multe cazuri, în jur de 10 lei”, a transmis șefa CJP Iași.

Etapa a doua a recalculării pensiilor urmărește valorificarea veniturilor contributive nepermanente (cum sunt sporuri, prime sau acorduri globale) pentru cei care au depus adeverințe la dosar după 1 septembrie 2024, când s-a încheiat prima etapă de recalculare, care a mărit pensiile pentru majoritatea beneficiarilor.

Cât este pensia medie în Iași

Datele Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP) arată că pensia medie în sistemul public de asigurări sociale din județul Iași a fost de 2.685 lei în noiembrie anul trecut. Față de media națională, de 2.818 lei, este cu 133 de lei mai mică.

În județe cu un număr mai mare de pensionari decât în Iași, pensiile medii sunt și ele peste nivelul local. În Prahova, pensia medie a fost de 3.020 lei, cu 335 de lei peste media locală, iar în Cluj a ajuns în noiembrie la 2.882 lei, cu 197 de lei peste media din județul Iași, potrivit datelor CNPP.

