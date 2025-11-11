Banii pe care nepalezii, care muncesc în România, îi trimit acasă. Economiștii au fost surprinși de aceste sume

România a devenit o destinație de muncă din ce în ce mai atractivă pentru lucrătorii veniți din Asia. Printre ei, nepalezii ocupă detașat primul loc, fiind cei mai numeroși angajați străini care lucrează legal în România.

Pentru salarii de 4.000 – 5.000 de lei pe lună, mulți trăiesc modest și economisesc fiecare leu, cu un singur scop, acela de a trimite bani acasă. Sumele care pleacă lunar din România către Nepal i-au surprins și pe economiști.

Cât trimite acasă un nepalez care muncește în România

Potrivit datelor Inspectoratului General pentru Imigrări, la jumătatea lui 2025, în România erau aproape 130.000 de cetățeni străini care munceau legal. Dintre ei, nepalezii reprezintă cel mai mare număr, urmați de cei din Sri Lanka și India. Cei mai mulți lucrează în domenii precum construcții, horeca, curățenie, logistică sau producție industrială.

Distribuția lor pe județe arată o concentrare clară în zona București-Ilfov, unde sunt peste 50.000 de angajați străini, urmată de Constanța, cu peste 7.000, și județele Timiș și Cluj, fiecare depășind pragul de 6.000.

Pentru ei, ziua de salariu este cea mai importantă, atunci se formează cele mai mari cozi în fața birourilor de transfer internațional. Mulți trimit bani prin aplicații mobile sau servicii de transfer online, conștienți că 100 de dolari trimiși acasă au o valoare mult mai mare în Nepal decât în România.

Potrivit datelor Băncii Naționale a României (BNR) în prima jumătate a anului 2025, străinii care lucrează în România au trimis acasă 920 de milioane de euro, în creștere cu 23% față de aceeași perioadă din 2024.

„Plățile sunt direcționate către principalele țări care reprezintă investitori în România şi care au un număr semnificativ de angajați în ţara noastră: Marea Britanie, Germania, Italia, Spania”, a explicat prof. univ. dr. Monica Roman, de la Departamentul de Statistică şi Econometrie al ASE, potrivit ZF.

Recomandările autorului: